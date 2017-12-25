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İsrail takımını bırakmıştı! O kulübe imza attı...

Kudüs tartışmalarından sonra İsrail takımından ayrılan Avrupa şampiyonu bisikletçi Ahmet Örken, düzenlenen törenle Sakarya Büyükşehir'e transfer oldu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:09
İsrail takımını bırakmıştı! O kulübe imza attı...

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Erenler ilçesinde bir otelde Sakarya'da yapılacak 2020 Dağ Bisiklet Dünya Maraton Şampiyonası'nın tanıtımı ve yeni transferler için imza töreni düzenledi. Törene, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Berat Alphan, Cumhurbaşkanlığı Proje Yönetim Müdür Yardımcısı Ali Murat Önder, Büyükşehir Basketbol Kulübü Başkanı Akgün Altuğ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel vebisiklet camiasının önde gelen isimleri katıldı.

3 ay önce İsrail Bisiklet Akademi'ye transfer olan Ahmet Örken, Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı ile anlaşarak, sözleşmeye imza attı. İsrail takımından ülkesini düşünerek ayrıldığını ifade eden Ahmet Örken, "Son iki hafta zor bir süreç oldu. Yanımda olan herkese teşekkür ediyorum. Hem ülkem, hem de ailemi endişede bırakmamak adına takımdan ayrılma kararı aldım. Bu kendi duruşumla alakalı bir karardı.Bu karar ülkem içindi. İnşallah burada yeni şampiyonluklar için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 17:09
  1. Sakarya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı
  2. Erenler
  • Ömer halis Ömer halis 2 sa önce
    Hiç kimse Yahudilere acımasın aksi halde acınacak hale geliriz

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