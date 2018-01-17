İsrail-Suudi dostluk rayı

Amerika’nın emriyle İsrail’le aralarındaki buzları eriten Arap ülkelerine siyonistler de yeni dostluk köprüsü kuruyor... Benjamin Netanyahu hükümeti, İsrail’le bazı Arap ülkelerini birbirine bağlayacak bir demiryolu inşa etmeyi planlıyor. İsrail Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail’i Ürdün’e, oradan da Irak ve Suudi Arabistan’a bağlayacak demiryolu projesi için ilk adımın, İsrail Parlamentosu Knesset’te onaylanan 2019 bütçesine söz konusu hat için 4,5 milyon dolar tahsis edilmesini içeren bir madde konulmasıyla atıldı. Projenin ilk kısmı olan Kuzey İsrail demiryolu istasyonunun açılması ve hattın Ürdün sınırındaki Şeyh Hüseyin Sınır Kapısı’na iletilmesinden oluştuğu belirtildi.



Hicaz demiryolu projesi



Bununla birlikte projenin İsrail’in Ürdün üzerinden sevkiyat yaptığı Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri de kapsadığı öne sürülürken, henüz ikili anlaşmaların bulunmadığı, ancak anlaşmaya varmaları durumunda demiryolu hattının Irak ve Suudi Arabistan’a kadar uzatılabileceği belirtildi.



İsrail’in, Körfez ülkeleri ile Irak’ın dışarıya ihraç ettiği malların İsrail limanları üzerinden nakliyatının yapılması için El-Celil bölgesinde ticari sınır kapısı açacağı da duyuruldu.

Söz konusu Arap ülkeleri arasında sadece Ürdün’ün, (1994’te iki devlet arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda) İsrail’le bağlantısı bulunuyor. Bu demiryolu projesi kapsamında inşa edilecek olan tünel ve köprüler ile ülkelerin birbirine bağlanması, ağın genişletilmesi hedefleniyor.



İSRAİL İLE ARAPLARIN FLÖRTÜ



Trump’ın ABD Suudi Arabistan ziyareti sonrasında gelen Suudi Arabistan-İsrail eksenindeki diyalog, bir anda coğrafyaya yayılmış, Orta Doğu ve Körfez’de kirli bir İsrail ittifakı ortaya çıkmış oldu. İttifakın son ayağında, zamanında Osmanlı Devleti’ne ait olan ve hilafet tarafından yaptırılan hicaz yolunun, Siyonist İsrail devletine yaptırılması planlanıyor.