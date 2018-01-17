Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail-Suudi dostluk rayı

Trump’ın talimatıyla aralarında dostluk kuran siyonistler ve Araplar, demiryoluyla bağlarını güçlendirmek istiyor. İsrail hükümeti, Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak’a kadar uzanacak projenin ilk ayağı için 4.5 milyon dolar tesis edilmesini onayladı.

17 Ocak 2018 Çarşamba 05:22
İsrail-Suudi dostluk rayı

Amerika’nın emriyle İsrail’le aralarındaki buzları eriten Arap ülkelerine siyonistler de yeni dostluk köprüsü kuruyor... Benjamin Netanyahu hükümeti, İsrail’le bazı Arap ülkelerini birbirine bağlayacak bir demiryolu inşa etmeyi planlıyor. İsrail Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrail’i Ürdün’e, oradan da Irak ve Suudi Arabistan’a bağlayacak demiryolu projesi için ilk adımın, İsrail Parlamentosu Knesset’te onaylanan 2019 bütçesine söz konusu hat için 4,5 milyon dolar tahsis edilmesini içeren bir madde konulmasıyla atıldı. Projenin ilk kısmı olan Kuzey İsrail demiryolu istasyonunun açılması ve hattın Ürdün sınırındaki Şeyh Hüseyin Sınır Kapısı’na iletilmesinden oluştuğu belirtildi.

Hicaz demiryolu projesi

Bununla birlikte projenin İsrail’in Ürdün üzerinden sevkiyat yaptığı Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkeleri de kapsadığı öne sürülürken, henüz ikili anlaşmaların bulunmadığı, ancak anlaşmaya varmaları durumunda demiryolu hattının Irak ve Suudi Arabistan’a kadar uzatılabileceği belirtildi.

İsrail’in, Körfez ülkeleri ile Irak’ın dışarıya ihraç ettiği malların İsrail limanları üzerinden nakliyatının yapılması için El-Celil bölgesinde ticari sınır kapısı açacağı da duyuruldu.
Söz konusu Arap ülkeleri arasında sadece Ürdün’ün, (1994’te iki devlet arasında imzalanan anlaşma doğrultusunda) İsrail’le bağlantısı bulunuyor. Bu demiryolu projesi kapsamında inşa edilecek olan tünel ve köprüler ile ülkelerin birbirine bağlanması, ağın genişletilmesi hedefleniyor.

İSRAİL İLE ARAPLARIN FLÖRTÜ

Trump’ın ABD Suudi Arabistan ziyareti sonrasında gelen Suudi Arabistan-İsrail eksenindeki diyalog, bir anda coğrafyaya yayılmış, Orta Doğu ve Körfez’de kirli bir İsrail ittifakı ortaya çıkmış oldu. İttifakın son ayağında, zamanında Osmanlı Devleti’ne ait olan ve hilafet tarafından yaptırılan hicaz yolunun, Siyonist İsrail devletine yaptırılması planlanıyor.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 05:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maliye İpek’in emrinde mi?
    1. Maliye İpek’in emrinde mi?
    2. Rumlar Akdeniz’de çizgiyi aşıyor
    3. Hint ırkçısı Modi hac yardımını kesti
    4. Afrin'e yerleştirildi! Amerika'dan..
    5. Suna’ya verilen haksız cezayı kabul..
    6. İsrail-Suudi dostluk rayı
    7. Demirtaş'a ne zaman sıra gelecek?
    8. Türkiye 10 yılda faizin belini kırdı
    9. Akit yazdı, ‘Şengör’ kovuldu
    10. Afrin’in yerlileri Türkiye’nin yanında
    11. Hasan Karakaya Özel Ödülü Yeni Akit’e
    12. Twitter’dan itiraf: İstediğimizi okur,..
    13. Nafaka mağdurlarına müjdeli haber!..
    14. Gezici kafa CHP’de başkan
    15. UEFA'dan Beşiktaş paylaşımı
    16. Ümit Özat: Hatası varsa özür diletiriz
    17. Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama:..
    18. En büyük tehlike ABD ve Rusya
    19. Bahçeli: Afrin temizlenmeli
    20. Beşiktaş'tan Mevlüt Erdinç bombası
    Azez'de şiddetli çatışma başladı
    Azez'de şiddetli çatışma başladı
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    İsrailli yazardan İsrail'e şok sözler: Erdoğan korkmadan...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Mahkemeden flaş Kemal Kılıçdaroğlu kararı
    Mahkemeden flaş Kemal Kılıçdaroğlu kararı
    Afrin'de ilginç hareketlilik
    Afrin'de ilginç hareketlilik