İsrail, Suriye'ye füze saldırısı düzenledi

Şam yakınlarında şiddetli 3 patlamanın duyulduğu aktarıldı. Suriye hava savunma sistemlerinin ise İsrail'in başkente yönelik saldırılarına karşılık verdiği ifade edildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir yetkili Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerine 'başarılı bir şekilde' karşılık verdiğini söyledi. Suriyeli yetkili, Suriye hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonu bugün erken saatlerde yapılan yayınlarda, yeni bir İsrail saldırganlığı olarak niteledikleri olayın Şam yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.