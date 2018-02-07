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İsrail, Suriye'ye füze saldırısı düzenledi

İsrail merkezli Haaretz haber sitesi, İsrail'in Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezine füze saldırısı yaptığını duyurdu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 08:43
İsrail, Suriye'ye füze saldırısı düzenledi

Şam yakınlarında şiddetli 3 patlamanın duyulduğu aktarıldı. Suriye hava savunma sistemlerinin ise İsrail'in başkente yönelik saldırılarına karşılık verdiği ifade edildi.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir yetkili Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerine 'başarılı bir şekilde' karşılık verdiğini söyledi. Suriyeli yetkili, Suriye hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Suriye devlet televizyonu bugün erken saatlerde yapılan yayınlarda, yeni bir İsrail saldırganlığı olarak niteledikleri olayın Şam yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 08:43
  1. İsrail
  2. suriye

YORUM YAZ

  • Deniz DagDeniz Dag53 dk önce
    Buna en cok Türkiye sevinmiştir Sonunda İsraille ortak bir düşman buldukdiye. Bakın İsraile Esata vuruyor.
  • HamidoHamido1 sa önce
    Acaba esed israili tam olarak dinlemiyornmu yada yahuda esedden daha kendisi için iyisini mi buldu?
  • Unal Unal 1 sa önce
    Müslüman suriyenin dusmani çok yahudilerin itleri siyonizmin itleri suriye yi afganistan gibi yapamayınca devreye kendileri girdi
  • kafkazkafkaz2 sa önce
    boyle seylerlerleinsanlari oyaliyorlar bunlar yalan haberler onlar bir birilerini vuramazlar onlarin ikiside musluman dushmanlari
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