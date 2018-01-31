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"İsrail, Suriye içerisine 40 km girdi"

'İsrail, Suriye içerisine 40 km girdi, kendi 'güvenli bölgesini' oluşturuyor'

31 Ocak 2018 Çarşamba 19:53
"İsrail, Suriye içerisine 40 km girdi"

İsrail’in Suriye sınırında üç aşamalı bir “güvenli bölge” oluşturmaya başladığı, şu anda ikinci aşamada olduğu ve yazdan itibaren Suriye’nin içine doğru yol almaya devam edildiği iddia edildi.

The Intercept adlı bir web sitesinde Nur Samaha tarafından kalema alınan bir makalede gündeme getirilen iddiaya ilişkin "ortaya çıkarmak için Suriye'nin güneyindeki muhalifler, Ürdün'de bulunan muhalif liderler, Suriye hükümet kaynakları ve İsrail-Amerikan sivil toplum kuruluşlarıyla konuştuk" denildi. Makalede söz edilen tarafların doğrudan bu projeye dahil olduğunu belirtildi.

İKİ YILDIR BUNUN İÇİN ÇALIŞIYORLAR ve SONUNDA BU BÖLGE SURİYELİLERE TEKRAR VERİLMEYEBİLİR

Bu araştırmalara göre güvenli bölge, Suriye ordusu ve onun, İran-Lübnan müttefiklerinin İsrail sınırından mümkün olduğunca uzak tutulmasını, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki hakimiyetini kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Güvenli bölge hamlesi böylece ileriki yıllarda işgal edilmiş bu alanın Suriye'ye geri verilmesini de zorlaştıracak.

İsrail'in 2017 yazından itibaren güvenli bölge çalışmasının devam ettiği yerlerde bulunan hakla ve adını vermeyen yerel kaynaklarla konuştuğunu belirten Samaha, bölgenin Kuneytra ve Dara'ya kadar uzanacağını kaydetti. Yazar, Suriye iç savaşına derinden dahil olan İsrail'in böylelikle muhtemel savaşta kendini koruma hamlesi yaptığını söyledi.

HARİTA PAYLAŞILDI

Makalede ayrıca iddiayı destekleyen bir de harita paylaşıldı. Haritaya göre ilk aşamada Golan Tepeleri alınmış ve halen bölge inşası devam etmekte. Son aşama ise neredeyse başkent Şam'ın kırsalına kadar yayılacak genişlikte bir alanın İsrail tarafından kontrol edileceğini ifade ediliyor.

GOLAN TEPELERİ'NDEN 40 KM İÇERİYE SIZDILAR

Kaynaklara göre ikinci bölgenin oluşturulması Golan Tepeleri'nden 40 km ileride İsrail'in gözetiminde bir alan, İsrail tarafından silahlandırılmış ve eğitilmiş bir Suriye sınır polis gücünü ve güneyde muhaliflerin kontrol ettiği iki bölgede idari yönetime büyük çaplı müdahaleyi kapsıyor.

LÜBNAN HİZBULLAH'I BAHANESİYLE YAYILMAYI GENİŞLETTİLER

Yine araştırmaların bulguları, İsrail'in Suriye topraklarına özellikle Lübnan Hizbullah'ı gibi kendine karşı olan güçleri bertaraf etmek için yaptığı şeklinde anlaşıldığını, fakat aslında bu saldırıların güvenli bölgenin ve İsrail'in yayılmacılığının Suriye savaşına daha derin ve uzun vadeli müdahalesini vurguluyor.

"İSRAİL MUHALİFLERLE İRTİBATTA" İDDİASI

Makalede son iki yıldır güney Suriye'de güvenli bölgenin ilk ayağının oluşturulduğunu söylerken İsrail ordusunun muhalif savaşçılara insani yardım örgütleri ve askeri personel aracılığıyla ulaştığı, onlara çeşitli yardımlar ve İsrail'de sağlık tedavisi karşılığında bölgeye nüfuz ettiği yazıldı.

Makaleye göre yayılma projesi aynı zamanda Kuneytra ve Dara'da muhaliflere askeri yardımı da içeriyor. En geniş güvenli alan çalışması ise Suriye muhalefet liderleri, sivil toplum önderleri ve örgütleri, sahadaki sağlık görevlileri ile ortak eğitim, sağlık ve kültür faaliyetlerini de kapsıyor. 

İsrail'in Golan Knights adında bir muhalif gruba yardım ettiği Samaha, bu grubun ve konuya hakim İsrailli yetkililerin The Wall Street Journal'a konuştuğunu, İsrail'in yardımlarının nakit ödemeler, maaş vermeler, silah ve mühimmat temini şeklinde olduğunu söylediklerini aktardı.

Samaha konuyla ilgili WSJ muhabirine New York'ta ulaştığını ancak muhabirin "konuştuğu İsrailli yetkili, güvenli bölge hakkındak sorumu cevaplamamıştı" dediğini yalnızca, “İsrail'in güvenli bölge inşa ettiği saçma ve temelsiz bir iddia. İsrail kendi değerleri gereği insani yardım yapıyor ve istikrarı güçlendirmeye yardım ediyor" ifadelerini kullandığını söylediğini belirtti...

“İNSANLARI YARDIMLARLA SATIN ALDILAR”

Savaş sürerken gün geçtikçe daha fazla Suriyeli muhalifin İsrail'in bu yardımlarını gönülsüz olarak kabul ettiklerini gözlemlediğini yazan Samaha, adını güvenlik endişesi nedeniyle tamamen vermek istemeyen Abu Omar isimli kaynağının şu sözleri söylediğini yazdı:

“Başta insanlar bölgemizde İsrail'in varlığını istemiyordu. Hala da istemiyorlar ama toplumun bir kısmı görüşlerini değiştirdi. İsrail insanlara maaş, sağlık yardımı, yiyecek, su verdiğinde insanlar onları sevmeye başlıyor. Açıkça konuşmak gerekirse bugün bu sayı gittikçe artıyor ve geniş bir kitleye ulaştı. İsrail insanları yardımlarla satın alıyor.”

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 19:53
  1. israil
  2. suriye
  3. hizbullah
  • abdoabdo1 sa önce
    aynı filistin işgali gib kendi besledikleri hizbulluh terörü bahanesiyleufak ufak suriyeyide işgal edecek bu şerefsiz yahudiler
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    korkak aşağılıkisrail devleti bütün müslüman ülkelerin kanını emerek beslenen bir devlet.
  • DadsDads1 sa önce
    Esed neden erdogan I dinlemedi.? Annesi İngiliz babası canım Suriyeli bayanlarla evlenmedi. İngiliz'le evlendi. Yani bunlar baba oğul İngiliz veledi. Esed şuan İngilizleri dinleyerek toprakları arzı mevduta teslim ediyor. Görevi bu., Rusya ile görüşmeleri hikaye çünkü Rusya da İsrail'e çalışıyor. Netenyahu Putin'le Amerika'da görüştü Putin'i Suriye'ye Türkleri durdurmak için soktu. Görevini yaptı kenara çekildi. Biz ilerlediğimizde putin bile ABD ile beraber olup önümüze çıkacak. İslam alemi ve Türkiye uyuyor. Bilenler müstesna
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    bu aşağılık adi it soyu Yahudiler 40 kilometre girmiş suriyeye kimsenin çıtı çıkmıyor bir Türkiyemi batıyor bazı kesimlere
  • İkraİkra1 sa önce
    Son cumle cok ilginc..maas,saglik,su vs....dunyaliklarina ahiretlerini satmislar oylemi?? Ne kotu bir kazanc??
  • İlginçİlginç1 sa önce
    Adamlar sessizce ilerliyor hem de 40 km.Biz ayan beyan gidiyoruz ama daha 5 km olmamış.Bir yanlışlık var ama nerede
  • Mustafa Mustafa 1 sa önce
    Zaten Hizbullah dümenden düşman, İsrailin saldırması için kurulmuş bu örgüt İsrailin büyütmeye yarıyor zaten esedde aynıydı en bunlarda esedci iranda esedci kuru kuru laf söyleyip İsraile zerre zararları yok.
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