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İsrail şokta! Netanyahu'nun oğlundan 'kıyak' ifade!

Yolsuzluk soruşturmasına 7 kez ifade veren İsrail Başbakanı'nın oğluna ait olduğu iddia edilen ses kaydında, Yair Netanyahu babasının İsrail gazı konusunda arkadaşının babasına "kıyak geçtiğini" bir striptiz kulübünde söylüyor.

09 Ocak 2018 Salı 14:17
İsrail şokta! Netanyahu'nun oğlundan 'kıyak' ifade!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'in, Tel Aviv'de gittiği bir striptiz kulübünde beraberindeki arkadaşına hesap ödetmek için babasının İsrail gazı konusunda arkadaşının babasına yaptığı "kıyaktan" bahsettiği bir ses kaydı yayınlandı.

İsrail medyası Netanyahu'nun ismi sık sık skandallarla gündeme gelen  oğlu Yair'e ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayınladı.

İsrail'in en büyük televizyon kanallarından Hadashot'ta yayınlanan ve  Yair Netanyahu ile doğalgaz zengini iş adamı Ori Maimon'un oğlu Kobi Maimon'a ait  olduğu belirtilen ses kaydında, ikilinin hesabı kimin ödeyeceği konusunda tartıştığı duyuluyor.

Buna göre Netanyahu'nun oğlu Yair arkadaşına hitaben, "Kardeş sen benim için harcamalısın. Babam senin baban için harika bir anlaşma yaptı, (İsrail parlamentosu) Knesset'te bunun için mücadele etti. Kardeş, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma ayarladı ve sen benim için 400 şekel (436 Türk lirası) ateşleyemiyor musun?" diyor.

İsrail basının Netanyahu'nun avukatının söz konusunu ses kaydının  yayınlanmasını önlemeye çalıştığını yazdı. Ayrıca Yair'in striptiz kulübüne devletin verdiği araç ve korumalar eşliğinde gittiği kaydedildi.

Yair Netanyahu daha önce de İsrail soluna yönelik sosyal medyadan  yaptığı nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle birçok kez eleştiri konusu olmuştu.

Netanyahu yolsuzluk soruşturmasına 7 kez ifade verdi

Netanyahu, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise yedi  kez ifade vermişti. Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu'nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı. Netanyahu hakkında devam eden soruşturma, "iş adamlarından para aldığı, bir medya patronuyla kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.

İddiaları reddeden Netanyahu, ülkedeki bazı medya kuruluşlarını "liderliğini yaptığı Likud Partisi hükümetini  düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Binyamin Netanyahu'nun, yolsuzluk  yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği  belirtiliyor.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 14:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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