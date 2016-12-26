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İsrail: Şimdi egemen olma zamanı

BMGK'nın kararı ile çılgına dönen işgalci İsrail yönetimi ne yapacağını şaşırdı. İsrail Eğitim Bakanı Bennett, "Önümüzde iki seçenek var; ya boyun eğeceğiz ya da egemen olacağız. Geçen 25 yıl taviz ve boyun eğme yılları oldu, şimdi egemen olma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

İsrail: Şimdi egemen olma zamanı
Eklenme: 26 Aralık 2016, 09:58
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İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Oslo Anlaşması'na göre Filistin yönetimine verilen Batı Şeria'da "C" statüsündeki bölgelerin İsrail'in yönetimine bırakılması çağrısı yaptı.

Yahudi Evi Partisi'nin de lideri olan Bennett, İsrail Radyosu'nda yayınlanan açıklamasında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Yahudi yerleşim birimleri inşaatının durdurulması yönünde alınan karara karşılık Batı Şeria'da C statüsündeki bölgelerin İsrail yönetimine verilmesini istedi. Bennett, "Önümüzde iki seçenek var; ya boyun eğeceğiz ya da egemen olacağız. Geçen 25 yıl taviz ve boyun eğme yılları oldu, şimdi egemen olma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Bennett, "BMGK'nın kararına verilecek en iyi cevap, Maale Adumim'in İsrail topraklarına katılması olacaktır." dedi.

Maale Adumim 1975'te kurulmuş ve 1991'de genişletilmiş olup etrafındaki diğer Yahudi yerleşim birimleriyle birlikte Batı Şeria'yı kuzey ve güney olarak ikiye ayırıyor.

Mısır tarafından çarşamba günü BMGK'ya sunulan ve daha sonra yine Mısır'ın talebi üzerine ertelenen oylama, bu defa karar tasarısına destek veren Yeni Zelanda, Malezya, Venezuela ve Senegal tarafından Konseye getirilerek oylandı.

İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden karar, 14 oyla BMGK'da kabul edildi.

Filistin ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria idari ve güvenlik bakımından Filistin yönetimine bağlı "A", idari olarak Filistin yönetimi, güvenlik bakımından İsrail'e bağlı "B" ve Filistin yönetimine bağlı "C" bölgesi olmak üzere 3 kısma ayrılıyor.

 
EtiketlerBMGKİsrail Eğitim Bakanı Naftali BennettMaale Adumim
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