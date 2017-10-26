''İsrail silahları, Arakanlı Müslümanları katlediyor''

Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara yönelik sert tutumu devam ederken, Myanmar hükümetinin ‘savaş suçu’ işlediği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Son olarak Myanmar Donanması’nın Facebook sayfasında, “Hoşgeldin” notuyla İsrail yapımı 2 adet hücum botunun filoya katıldığı duyruldu. Paylaşılan fotoğrafların açıklamasında, “Myanmar Donanması’na hoşgeldiniz” ifadesi yer aldı.

Uzaktan ateşleme kabiliyetine sahip hücum botlarının ağır makineli silah ya da 30 mm’lik top taşıma özelliği bulunuyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’a gelişmiş silahlar sattığı yönündeki haberleri yalanlayarak, Arakan bölgesinde yaşananlara dahil olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Ağustos ayında başlayan çatışmalardan bu yana, yarım milyonu aşkın Arakanlı Müslümanın Bangladeş’e kaçtığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, bunun bir etnik temizlik örneği olduğunu bildiriyor.

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Haaretz, Super Drova hücum botlarını üreten İsrail Hava-Uzay Endüstrisi’ne bağlı Ramta biriminin, Myanmar hükümetine en az iki adet daha bot verdiğini yazdı. Haberde, iki ülke arasındaki silah anlaşmasının 10 milyonlarca dolar değerinde olduğu belirtildi.