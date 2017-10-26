Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''İsrail silahları, Arakanlı Müslümanları katlediyor''

Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara yönelik ‘etnik temizlik’ yaptığı yönündeki tartışmalar sürerken, İsrail, Myanmar’a askeri teçhizat satmakla suçlanıyor.

26 Ekim 2017 Perşembe 13:09
''İsrail silahları, Arakanlı Müslümanları katlediyor''

Myanmar’ın Arakanlı Müslümanlara yönelik sert tutumu devam ederken, Myanmar hükümetinin ‘savaş suçu’ işlediği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Son olarak Myanmar Donanması’nın Facebook sayfasında, “Hoşgeldin” notuyla İsrail yapımı 2 adet hücum botunun filoya katıldığı duyruldu. Paylaşılan fotoğrafların açıklamasında, “Myanmar Donanması’na hoşgeldiniz” ifadesi yer aldı.

Uzaktan ateşleme kabiliyetine sahip hücum botlarının ağır makineli silah ya da 30 mm’lik top taşıma özelliği bulunuyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’a gelişmiş silahlar sattığı yönündeki haberleri yalanlayarak, Arakan bölgesinde yaşananlara dahil olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Ağustos ayında başlayan çatışmalardan bu yana, yarım milyonu aşkın Arakanlı Müslümanın Bangladeş’e kaçtığı belirtiliyor. Birleşmiş Milletler, bunun bir etnik temizlik örneği olduğunu bildiriyor.

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Haaretz, Super Drova hücum botlarını üreten İsrail Hava-Uzay Endüstrisi’ne bağlı Ramta biriminin, Myanmar hükümetine en az iki adet daha bot verdiğini yazdı. Haberde, iki ülke arasındaki silah anlaşmasının 10 milyonlarca dolar değerinde olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 13:09
  1. Myanmar
  2. Arakan
  3. İsrail
  • iranşeytanveyezitcumhuriyeti...iranşeytanveyezitcumhuriyeti...4 sa önce
    iransilahlariveteroristleridesuriyedemuslumanlarikatlediyor...
  • ihsihs9 sa önce
    Küfür tek millettir. Biz Müslümanlar olarak tek millet olamadıkça gözyaşı dinmez, zulüm bitmez. Halifelik boşuna kaldırılmadı!!!
  • HadiHadi9 sa önce
    Hadi derhal ticareti durduralım.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp9 sa önce
    Konu düşman ne yapıyor değil ; Sen ne yapıyorsundur ; görünüşte biz sadece boş boğazlık yapıyoruz ; İslam acaba bu mu ?
  • mkilitmkilit10 sa önce
    bu İsrail neymiş ....İsrailhiç duramıyor yapacak bir şeyyok israili isteyen peşmergeler gibi dolu
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Samsat kaymakamı açığa alındı
  1. Samsat kaymakamı açığa alındı
  2. Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
  3. Yayla evlerinde gıda maddesi..
  4. Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile..
  5. AK Parti'de istifa
  6. Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den..
  7. Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener yorumu
  8. Tam 43 pas yapıp gol attılar
  9. Define kazısı yaparken kayanın altında..
  10. Rahmini dışarı çıkarıp bebeği ameliyat..
  11. Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın..
  12. Metin Topuz'un o görüntüleri ortaya..
  13. Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
  14. Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz..
  15. 'Bize neden sıra gelmiyor' dedi,..
  16. Yandex navigasyondan ilginç öneriler
  17. Yaralı tavuğunu hastaneye götüren koca..
  18. Dortmundlu futbolcudan fantastik gol
  19. ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz
  20. Son model Ford'un kaza testinden geçişi
Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
Kilo vermek için 5 altın kural
Kilo vermek için 5 altın kural