Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a savaş tehdidi

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan'a saldırmaya hazırlandıklarını işaret eden bir konuşma yaptı. İsrail askerlerinin Lübnan topraklarının derinliklerinde çarpışmak zorunda kalabileceğini belirten Liberman, ''İsrail'dekiler sığınakta oturuyorsa tüm Beyrut sığınakta olacak'' dedi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:05
İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a savaş tehdidi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinde ''İran, Lübnan'da füze fabrikası inşaatlarını ilerletiyor, bu tehdidi kabul edemeyiz'' demesinin ardından İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman Lübnan'la yeni bir savaş yaşanması ihtimaliyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 'ORTADOĞU'DA SAHADA SAVAŞMADAN BİTMEZ'

Savaş çıkarsa İsrail askerlerinin Lübnan topraklarının derinlerine inmesi ve sahada çarpışması gerekebileceğini söyleyen Liberman ''Kimse macera peşinde koşmuyor. Ama hedefimiz mümkün olduğu kadar çabuk ve kesin surette bitirmek. Maalesef Ortadoğu'da tüm çatışmalarda görülen şey şu ki, sahaya askerler inmeden bitmiyor'' dedi. 

'CAN KAYBI VERMEK GEREKİR'

Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde konuşan aşırı sağcı lider ''Böyle operasyonlar için büyük çaba ve maalesef can kaybı vermek de gerekir. Tüm seçenekler açık ve tek bir bakış açısına saplanmadım.Ama kullanmayacak olsak bile sahada manevra yapma seçeneği için hazırlıklı olmalıyız'' diye devam etti.

'2006'DA BEYRUT SAKİNLERİ PLAJDA GÜNEŞLENİRKEN' İDDİASI

''Tüm gücümüzle yapacağız. Mümkün olduğu kadar çabuk ilerleyeceğiz'' vurgusu yapan Liberman, şöyle konuştu. ''(2006'daki) İkinci Lübnan Savaşı'ndaki gibi Beyrut sakinleri plajda güneşlenirken Tel Aviv sakinlerinin sığınağa inmesinin görüntülerini görmeyeceğiz. İsrail'dekiler sığınakta oturuyorsa gelecek savaşta tüm Beyrut sığınakta olacak.''

Netanyahu, Putin'le görüşmesinin ardından gazetecilere ''Bizim bu tehditlere bakışımızdaki ciddiliği ve konumumuzu, Ruslar tam manasıyla anlıyor'' demişti. İsrail ordu sözcüsü Ronen Manelis de pazar günü yayımlanan makalesinde İsrailli yetkililerin İran'ın Lübnan'da Hizbullah için yüksek isabet oranına sahip füze üretecek fabrika inşaatına yeniden başladığı görüşünde olduğunu teyit etti.

ÖNCELİK SABOTAJ OPERASYONLARINDA

Suriye'den Lübnan'a füze sevkiyatını hava saldırılarıyla önlediğini savunan İsrail'in Lübnan içinde füze üretimine karşı ilk hamlesinin gizli imha operasyonları yürütmek olabileceği belirtildi. Ama 2006'da iki İsrail askerinin kaçırılması vakasının tekrarlanması, yeni bir Lübnan savaşına yol açabilir. İsrail ordusuna göre Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail sınırı boyunca 240 köyü savaş halinde muharebe sahası olarak tahkim etti. 

2006'da Lübnan'a vargücüyle saldıran İsrail'e karşı tüm dünyayı şaşırtan bir direniş sergileyen Hizbullah, o zamandan beri Ortadoğu'nun sadece askeri değil, siyasi açıdan da en güçlü örgütlerinden biri haline geldi.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 18:05
  1. israil
  2. lübnan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    1. Kendini başkan ilan ettiğini duyurdu
    2. Galatasaray'da bir ayrılık daha
    3. Siyonistler kan dökmeye başladı
    4. Fransa'da daha önce görülmemiş grev
    5. ABD'den Katar açıklaması
    6. İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a..
    7. ''ABD'nin verdiği hiçbir planı kabul..
    8. Pazarlıkta anlaşamadığı emlakçıya..
    9. Terör yandaşları camilere saldırdı
    10. Deneme sürüşü faciayla son buldu!
    11. Terör örgütü PKK'dan Afrin'den yeni..
    12. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretlerine..
    13. Sözde bayram diye sokaklara böyle..
    14. Saraybosna ile Belgrad için düğmeye..
    15. O ülkede pazar gününe alışveriş yasağı..
    16. UGETAM, İTÜ ve İstanbul Üniversitesi..
    17. ''Türklerin Avrupa'ya gaz sağlaması..
    18. Süper Mavi Kanlı Ay tutulması..
    19. Belçika 'en karanlık' dönemlerinden..
    20. Bu yıl rekora gidiyor... 2 milyonu..
    Türkiye'den müthiş atak!
    Türkiye'den müthiş atak!
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    Pakistan'dan 'balistik füze' uyarısı: 3 bin kilometre...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    ABD'den PYD/PKK raporu: 2500 ölü terörist incelendi ve...
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    TSK'dan ABD'ye misilleme!
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...
    YPG'li teröristten Türkiye itirafı! Yarım saatte...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    Türkiye'ye çağrıda bulundular: Destek verin PKK'ya karşı ayaklanalım
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!
    İdlib'de askeri konvoya alçak saldırı!