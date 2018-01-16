Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail Savunma Bakanı resmen itiraf etti!

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ülkesinin Gazze'ye ilişkinin 4 ana yol izleyeceğini ifade ederken çok önemli bir itirafta bulundu.

16 Ocak 2018 Salı 15:12
İsrail Savunma Bakanı resmen itiraf etti!

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, partisinin düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Gazze'ye yönelik 4 ana yol izleyeceğini açıkladı.

Ekonomilerinin kötü olmasına rağmen Hamas'ın hala roket geliştirebildiğini itiraf eden Lieberman, öncelikli hedeflerinin Gazze'de esir düşen İsrailli teröristleri kurtarmak olduğunu belirterek, resmi bir şekilde İsrailli teröristlerin esir olduğunu kabul etmiş oldu.

2018 bitene dek Hamas'ın kullandığı tünelleri ortadan kaldırmayı planlayan terör devleti İsrail, aynı zamanda Gazze çevresine duvar örmeyi de hedefliyor.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 15:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sınıra gönderilen zırhlı araçlar Kızıltepe'ye ulaştı
    1. Sınıra gönderilen zırhlı araçlar..
    2. Polis, uyuşturucu kartelinin evine..
    3. New York Times meydanında polise..
    4. 'ABD karşısında baş eğecek değiliz'
    5. İşte yılın ilk seçim anketi
    6. 'Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin..
    7. Aslanlar yola çıktı! Kaçacak delik..
    8. Kahraman kadının refleksi sosyal..
    9. ABD resmen tehdit ediyor! Türkiye'den..
    10. Bu döner vejeteryanlara bile et yedirtir
    11. Muhalifler Astan'ı ele geçirdi
    12. Görenler dehşete düştü! Binanın..
    13. ABD'ye sert tepki: Ülkenin bölünmesine..
    14. O isim Dışişleri Sözcüsü oldu
    15. Ortadoğu'nun en büyük bankası..
    16. Türk komandoları ilk oraya girecek
    17. Pegasus'tan resmî açıklama yapıldı: An..
    18. İsrail Savunma Bakanı resmen itiraf..
    19. 'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız'..
    20. Galatasaray Hakan Balta için kararını..
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu