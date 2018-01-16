İsrail Savunma Bakanı resmen itiraf etti!

Terör devleti İsrail'in Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, partisinin düzenlediği basın toplantısında ülkesinin Gazze'ye yönelik 4 ana yol izleyeceğini açıkladı.

Ekonomilerinin kötü olmasına rağmen Hamas'ın hala roket geliştirebildiğini itiraf eden Lieberman, öncelikli hedeflerinin Gazze'de esir düşen İsrailli teröristleri kurtarmak olduğunu belirterek, resmi bir şekilde İsrailli teröristlerin esir olduğunu kabul etmiş oldu.

2018 bitene dek Hamas'ın kullandığı tünelleri ortadan kaldırmayı planlayan terör devleti İsrail, aynı zamanda Gazze çevresine duvar örmeyi de hedefliyor.