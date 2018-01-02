İsrail savaş uçakları bombaladı… Katliam yaptılar!
Terör devleti İsrail'e ait savaş uçaklarının, Gazze'de hava saldırısı düzenlediği bildirildi.02 Ocak 2018 Salı 07:45
Filistinli emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un kuzeybatısındaki askeri bir mevziyi hedef aldı.
Saldırıda can kaybının yaşanıp yaşanmadığı henüz açıklanmadı.
İSRAİL'DEN AÇIKLAMA YAPILMADI
İsrail makamlarından henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin İsrail'in güneyindeki Aşkol kentinde açık alana düştüğünü, olayda can kaybı yaşanmadığını belirtmişti.