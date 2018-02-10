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F-16 düşürülmesi sonrası İsrail Şam'ı bombalamaya başladı

Suriye tarafından İsrail F-16'sının düşürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi. Kuzey hava sahasını kapatan İsrail Şam'a hava saldırıları düzenlemeye başladı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 11:34
F-16 düşürülmesi sonrası İsrail Şam'ı bombalamaya başladı

İsrail-Suriye sınır bölgesinde olağanüstü hareketlilik var, fırlatılan füzeyle bir İsrail F-16'sının düştüğü bildiriliyor. Suriye tarafı, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğünü duyurdu. Sınır bölgesinde yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyduklarını bildiriyor.

İsrail'in Şam'a yeni hava saldırıları düzenlediği belirtiliyor. Bölgede sirenler çalıyor.

İsrail alarma geçti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabahki hareketlilik sonrası ordu komutanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinde İsrail'in İran İHA'sını düşürmekle başlayan, ardından Suriye rejiminin İsrail'e ait jeti düşürmesiyle devam eden krizin önemli noktaları haritada:


Hava sahasını kapattı

İsrail, bu sabah yaşanan kriz sebebiyle, Suriye sınırına yakın kuzey bölgede hava sahasını kapattı.

İsrail panikledi, sığınaklara koşuyorlar

İsrail'in kuzeyinde yer alan şehirlerde sığınaklar açıldı, halkın sığınaklara akın ettiği bildiriliyor. İsrail ordusu, iç savaş ülkesi Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Suriye'den yapılan resmi açıklamada ise, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğü ve İsrail'in ülkedeki bir askeri üsse taarruza geçmesi nedeniyle uçakların vurulduğu belirtildi.


İsrail'de sirenler çalıyor

İsrail medyası, Suriye tarafından fırlatılan füzelerin ülkenin kuzeyinde kırmızı alarm sirenlerin çalmasına yol açtığını bildiriyor. Sirenlerin çaldığı ilk yer, Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean oldu, ardından diğer yerlerde siren sesleri duyuldu.

Sınırda yaşayan bölge sakinleri, son yarım saatte çok sayıda patlama sesi duyduklarını aktarıyor.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 11:34
  1. israil

YORUM YAZ

  • HamidoHamido32 dk önce
    Katil esed müslümanım deyip müslümanı katledersen müslüman a karşı kafirden yardım istersen işte başka bir kafirde çıkar gözüne baka baka bomba yağdırır.
  • deryaderya40 dk önce
    Yeyin birbirinizi..
  • ..........41 dk önce
    Hadi katiller gemiden hazardan akdenizden Müslümanları şehid eden Rus kafiri S400leri neden calıştırmıyon İsrail'e karşı.Rus kafiri Müslümanları şehid ederek sende büyük İsrail için insansızlaşmış Suriye oluşturup kolay yutmasına vesile oldun.
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti46 dk önce
    Rus kafiri de pıs mort çıktı.Acaba S400leri katil müttefiki Esedi korumak için çalıştırıp İsrail uçaklarını çok rahat düşürür düşürecekmi.Bugün düşen İsrail uçağı rus sistemi ile düşürülmemistir çünkü rusyada syonun uşağı.
  • MehmetMehmet50 dk önce
    Yıllar önce söyledim,'Suriye nin Türkiye ile birleşmekten başka çıkış yolu yok' .İsrail e Türkiye gibi bir komşu lazım.
  • ........50 dk önce
    Müslümanları Tonlarca ve binlerce Vakum ve varil bombası atan Katil Esed Bakalım İsrail'e atacakmı.Rus kafiri zamanında (uçaklarını düşürdügümüzde)S400leri Suriye'ye getirip girsinlerde görelim demişti.Şimdi S400leri çalıştırıp İsrail ucaklarını vurmakla niye tehtit etmiyor.Yoksa korkuyormu.
  • AlperenAlperen1 sa önce
    Mesele Türkiye,İran meselesi değil akıllı olalım.ūmmet acilen ittifak etmeli.
  • Hayrettin HatunoğluHayrettin Hatunoğlu1 sa önce
    Bütün sıkıntıyı müslümanlar çekiyor. Yine kaç bin müslüman katledilecek kimbilir. Eşekle katır tepişir arada atın canı çıkar.
  • MahmutCanMahmutCan1 sa önce
    Düşmanımın Düşmanı dostumdur Yaşasın İsraili.İsraille şimdi sıkı dost oluruz artık. Bir küstükteiki sene perişan olduk
  • BeşarBeşar1 sa önce
    Vur Esad vur siyoniste vur Allah aşkına vur
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