F-16 düşürülmesi sonrası İsrail Şam'ı bombalamaya başladı

İsrail-Suriye sınır bölgesinde olağanüstü hareketlilik var, fırlatılan füzeyle bir İsrail F-16'sının düştüğü bildiriliyor. Suriye tarafı, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğünü duyurdu. Sınır bölgesinde yaşayanlar çok sayıda patlama sesi duyduklarını bildiriyor.

İsrail'in Şam'a yeni hava saldırıları düzenlediği belirtiliyor. Bölgede sirenler çalıyor.

İsrail alarma geçti



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabahki hareketlilik sonrası ordu komutanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinde İsrail'in İran İHA'sını düşürmekle başlayan, ardından Suriye rejiminin İsrail'e ait jeti düşürmesiyle devam eden krizin önemli noktaları haritada:





Hava sahasını kapattı



İsrail, bu sabah yaşanan kriz sebebiyle, Suriye sınırına yakın kuzey bölgede hava sahasını kapattı.



İsrail panikledi, sığınaklara koşuyorlar



İsrail'in kuzeyinde yer alan şehirlerde sığınaklar açıldı, halkın sığınaklara akın ettiği bildiriliyor. İsrail ordusu, iç savaş ülkesi Suriye'de İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.



Suriye'den yapılan resmi açıklamada ise, füze savunma sisteminin daha fazla uçağı düşürdüğü ve İsrail'in ülkedeki bir askeri üsse taarruza geçmesi nedeniyle uçakların vurulduğu belirtildi.



İsrail'de sirenler çalıyor



İsrail medyası, Suriye tarafından fırlatılan füzelerin ülkenin kuzeyinde kırmızı alarm sirenlerin çalmasına yol açtığını bildiriyor. Sirenlerin çaldığı ilk yer, Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean oldu, ardından diğer yerlerde siren sesleri duyuldu.

Sınırda yaşayan bölge sakinleri, son yarım saatte çok sayıda patlama sesi duyduklarını aktarıyor.