İsrail Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı, çok sayıda yaralı var

İsrail, geçen haftadan bu yana abluka altında tuttuğu Müslümanların kutsal mekanı Mescid-i Aksa Camii'de bugün cemaate saldırdı.

Pazar günü caminin kapılarına konulan metal arama dedektörleriyle tırmanan gerilimde, bugün Cuma namazı çıkışında polis Filistinlilere müdahale etti. Uluslararası haber ajansları, çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor.

Reuters'ın dünyaya servis ettiği bir karede polisin ateşlediği biber gazı kalabalığın ortasına düşüyor ve insanlar can havliyle kaçışıyor.

İsrail polisi, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde günlerdir Filistinlilere karşı biber gazı ve plastik mermi kullanıyor.

Polisin bir Filistinliye uyguladığı şiddetin fotoğrafları, dün AP tarafından dünyaya servis edilmişti.

Gerilim yalnızca Kudüs'le sınırlı değil. Yine işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Beytüllahim'de de İsrail askerleriyle Filistinliler çatışıyor.

İsrail ordusu, önceki gece Batı Şeria’nın Akabe, Kubatiyye, Sayda, Deyr Şeref, İmanin, Salim, Rafat, İzna, Beni Naim ve Ruka köyleri ile El Halil kentinde operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 12 Filistinli gözaltına alındı. Gerekçe, 'terör' eylemlerine karışmak. İsrail hapishanelerinde 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Reuven Rivlin'i telefonla arayarak Mescid-i Aksa'nın çevresine konulan dedektörlerin en kısa sürede kaldırılmasını istedi.