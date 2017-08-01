İsrail sadece kurşun atarak öldürmüyor

Arap Tıp Birliği’nin Filistin Şubesi Temsilcisi İbrahim Qudaih ile görüştük. Belki İbrahim Bey’in tıp doktoru olduğunu ya da tıp alanında eğitim gördüğünü düşünebilirsiniz ama baştan söyleyelim İbrahim Bey, bilgisayar mühendisi. Zor şartlar altında İsrail işgali altındaki Filistin topraklarında sağlık çalışanlarına hizmet götürmeye çalışıyor. Mesafe uzak olsa da gönüller bir olunca mesafe kısalabiliyor.

İşte kendisi ile yaptığımız söyleşiden kısa notlar.

İsmim Ibrahim Qudaih. Arap Tıp Birliği’nin Filistin şubesi yöneticisiyim. Gazze Şeridi’ndeki sağlık çalışmalarını, devlet ve STK’lar aracılığıyla geliştirmeye çalışıyoruz. Gazze Şeridi’ndeki Filistin üniversitelerinde eğitim gördüm. Bu, büyük bir acı yaşayan, eğitim imkânlarına ulaşmada güçlükler olan, eğitim masraflarını karşılamanın çok zor olduğu, işgal altındaki ve kuşatılmış bir bölgede eğitim görmeniz anlamına gelir. Üstelik üniversiteler savaşlarda bombardımana da uğrarlar. Bunların tümü, eğitim hayatınızı etkileyen yoğun psikolojik baskıyı öğretir. Ancak, tüm bu koşullara rağmen, başarılı olmak, ülkemizin refahı için çalışmak ve tüm zorluklara meydan okumaktan başka seçeneğimiz yok.

İSRAİL SIK SIK ELEKTRİK KESEREK HASTALARA ZARAR VERİYOR

Filistin’de sağlıkçı olmak zor olmalı. Bu koşullar altında insanları tedavi etmek zordur. Bize oradaki sağlık çalışanlarının durumu hakkında bilgi verebilir misiniz?

Filistin sağlık sektörü, İsrail tarafından uygulanan kuşatmadan dolayı sıkıntı çekiyor. Bu kuşatma, başta hastalara sağlık hizmetlerinin verilmesi olmak üzere, sağlık sektörünü her yönüyle etkiliyor. Hakkında konuşacağım birçok konu var. Elektriğin kesilmesi, Filistinli hastanelerde birçok hayati tıbbi cihazın durmasına yol açıyor. Bu da esasen, temel sağlık hizmetlerinin hastalara verilmesini, ameliyat hizmetlerinin kesintiye uğramasını ve hastalar için birçok önemli operasyonun geciktirilmesi gibi konularda sağlık sektörünü etkilemektedir.

Ayrıca, hastalıkların ilerlemesi diyaliz cihazlarının ve diğer önemli cihazları kullanma yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Dahası, Sağlık Bakanlığı depolarında sıfır stok olan 184 çeşitten fazla ilaçtan bahsediyoruz ki bu da ilaç ihtiyacında % 36’lık bir açık demek. Bu durum, maksimum üç ay içinde gelecek bir felaketin habercisi. Bugüne kadar, imkânların yetersizliğinden dolayı Filistinli hastanelerde tedavi edilemeyen ve tedavi için yurt dışına çıkmaları engellenen 23 hasta öldü. Kısacası, Gazze Şeridi’ndeki sağlık koşulları çok, çok kötü durumda. Bu durum devam ederse yakın gelecekte gerçek bir felaketle karşı karşıya kalacağız.

Dinimizin insana verdiği önemi biliriz. İslam merhametin önemini hep vurgular. Sizlerin orada insanlara şifa dağıtırken en büyük dayanağınız ya da enerjiniz ne oluyor, hangi duygu size güç veriyor?

Tüm bu zor ve kötü durumlarda çalışma ve hastalar için mümkün olan her şeyi sağlama hevesi çok büyük bir dürtüdür. Gücümüzün gerçek kaynağı inancımızdır. Sağlık sektöründeki işimiz, hastalara ve insanlara hizmet vermektir. İnsanların hayatları ellerimizdedir. Bu sorumluluk, hastalara en iyi hizmeti vermek için gece gündüz demeden çalışmamızı gerektirir. Yaptığım zor işin en güzel yanı, yoksullara ve hastalara yardım etmek ve ölmek üzere olan bir hastayı hayata geri döndürmek.

“Teknolojiyi takip edebiliyor musunuz ?”desem acaba çok da yersiz bir soru sormuş olurum muyum? O şartlar altında alanınızdaki yenilikleri meslektaşlarımız nasıl takip edebiliyorlar?

Bilim çok hızlı gelişiyor. Kuşatma yüzünden sınırların kapanması ve özgürce seyahat etme sıkıntısı nedeniyle, sağlık alanındaki gelişmeleri izlemekte çok sıkıntı çekiyoruz. Ayrıca, modern cihazlar yüksek fiyatlarından dolayı satın alınamıyor. Ancak mümkün olduğunca yenilikleri takip etmeye çabalıyoruz.

TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ

Türkiye’den, özellikle buradaki meslektaşlarınızdan beklentileriniz nelerdir?

Türkiye, hala Filistin halkını her alanda destekliyor. Sağlık alanında, meslektaşlarımızın, özellikle, eğitim programları organize ederek bizleri desteklemek için, sağlık sektöründeki Filistinlilerle işbirliği içinde olmalarını umuyoruz. Diğer beklentilerimiz, ilaçların ve tıbbi cihazların alımı için maddi destek sağlanması, çeşitli tıbbi uzmanlık alanlarında spesifik operasyonları yürütmek üzere tıbbi delegasyonların (uzman cerrahlar) gönderilmesi, ayrıca gerektiğinde, hastaların Türk hastanelerinde tedavisi için buradan çıkışının koordinasyon içinde sağlanmasıdır.

DÜNYAYA EVRENSEL ÇAĞRI: “YAŞAMA HAKKINA” DESTEK VERİN

Son olarak dünya bir çağrı yapmanızı istesek neler söylersiniz?

Dünyaya, Filistin halkına karşı insani sorumluluklarını üstlenmeleri için sesleniyorum. Bir süredir işgal altında olan bu insanlar, dünyayı, yürürlüğe koydukları ve uluslararası insan hakları örgütlerini dahil ettikleri kanunları uygulamaya davet ediyorlar. Ben de onları, Filistinlilerin en temel haklarını elde etmeleri için, bu kanunları yürürlüğe koymaya çağırıyorum.

Teşekkür ederim.