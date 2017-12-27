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Terör devleti İsrail resmen duyurdu...Trump'ın adını veriyorlar

Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ve dünyayı ayağa kaldıran Trump'ın adının, tarihi bölgede inşa edilen tren istasyonuna verileceği öğrenildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
Terör devleti İsrail resmen duyurdu...Trump'ın adını veriyorlar

Terör devleti İsrail'de yayın yapan Yediot Ahronoth gazetesi, Tel Aviv yönetiminin Kudüs'teki Ağlama Duvarı Tren İstasyonu'na ABD Başkanı Donald Trump'ın adını vereceğini bildiriyor. Açıklamayı, Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz yaptı.

Haaretz gazetesi ise, Kudüs'teki Eski Şehir bölgesinde inşa edilecek tren istasyonunun planlandığını sayfalarına taşıdı.

TRUMP'A TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN

Katz, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan Donald Trump'a teşekkür etmek için söz konusu adımın atılacağı bilgisini verdi.

İsrail Ulaştırma Bakanı, "Duvar Yahudi insanlar için kutsal bir yer ve Trump'ın adının istasyona verilmesi kararını aldım" dedi.

Yerel basın, söz konusu hızlı tren inşaat projesinin Tel Aviv'le Kudüs'ü birbirine bağlayacağını ve 720 milyon dolara mal olacağını aktarıyor.

TRUMP'IN SKANDAL  KARARI

ABD lideri Trump, 6 Aralık tarihinde kameralar önüne çıkmış ve tüm dünyayı ayağa kaldıran Kudüs kararını açıklamıştı. Trump'ın imzaladığı belgeye göre, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçilik binası önümüzdeki yıllarda Kudüs'e taşınacak.

Filistinlileri sokağa döken karar, Şili'den Japonya'ya, Endonezya'dan ABD'ye yeryüzünün dört bir yanında protesto edildi. İsrail askerlerinin zaman zaman gerçek mermilerle dağıttığ Filistinli göstericilerden birçoğu protestolar sırasında hayatını kaybetti, onlarcası da gözaltına alındı.

Trump'ın kararını dünyanın gözünde çöpe atacak adım ise, Türkiye'den geldi. Birleşmiş Milletler'e (BM) sunulan ilk tasarı Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin vetosuyla karşılaştı ancak BM Genel Kurulu'nda yapılan tarihi oylamada ABD ve İsrail hezimete uğradı.

Bölgeyi yıllardır ateş topuna çeviren sorunu iki devletli çözmeyi öneren, Kudüs'ün nihai statüsüne BM gözetimindeki müzakerelerle karar verilmesini isteyen ve Trump'ın ilan ettiği kararın geçersiz olduğunu belirten tasarıya 128 destek verdi. ABD ve İsrail'le aynı oyu kullanan ülke sayısı ise yedide kaldı.

Tel Aviv yönetimi, ABD'nin tehditlerine rağmen 35 ülkenin de çekimser oy kullandığı tasarıyı kabul etmediğini açıkladı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 13:03
  1. Yediot Ahronoth gazetesi
  2. Kudüs
  3. ağlama duvarı
  4. trump
  5. israil

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