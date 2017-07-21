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İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere saldırdı: 1 ölü, 14 yaralı

Cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya girmek isteyen Filistinlilere İsrail polisi saldırdı. Plastik mermilerin kullanıldığı saldırıda, 14 kişi yaralandı. 4 Filistinli gözaltında. Doğu Kudüs'ün sokaklarına sıçrayan çatışmada gerçek mermiler kullanıldı. Bir Filistinli hayatını kaybetti.

21 Temmuz 2017 Cuma 16:31
İsrail polisi Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinlilere saldırdı: 1 ölü, 14 yaralı

İsrail polisi, cuma namazı ardından Mescid-i Aksa'nın önünde toplanan Filistinlilere müdahale etti. Çok sayıda kişi yaralanırken, gerkçek mermilerin kullanıldığı saldırı 14 kişi yaralandı. Bir Yahudi yerleşimcinin saldırısı sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti. 

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Ciddi gerilimim olduğu Kudüs'te binlerce İsrail polisi, Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba ile müdahale etti. İsrail güvenlik kuvvetleri sık aralıklarla kurdukları kontrol noktalarında Batı Şeria’dan Kudüs’e giden Müslümanları taşıyan otobüsleri de durdurdu.

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PLASTİK MERMİ KULLANDI

Namazdan çıkanlara gaz ve plastik mermiyle saldıran İsrail polisi, ortalığı savaş alanına çevirdi. 14 kişi yaralandı. 4 kişi de gözaltında alındı. Çatışmalar Kudus'ün ara sokaklarında sürüyor. 

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HELİKOPTERLER UÇUYOR

Filistinli gençler de İsrail polisinin müdahalesine taşlarla karşılık vermeye çalışıyor. Filistin Kızılayı onlarca yaralı olduğunu ve yaralılara müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Selahaddin Caddesi ve Ras el-Amud'da "taş atan Filistinlilere" müdahale edildiği belirtildi.

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Kudüs'ün üzerinde polis helikopterleri sürekli uçmaya devam ediyor.

BATI ŞERİA'DA DA SALDIRDILAR

Mescid-i Aksa'nın kapısına kurulan metal arama dedektörlerini protesto amacıyla Batı Şeria'da düzenlenen yürüyüşlere de İsrail askerleri tarafından müdahale edildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Beytüllahim kentinin kuzey girişinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Kalendiya askeri kontrol noktasında eylem yapan Filistinlilere, göz yaşartıcı gazla müdahale edildi.

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BİR TÜRK VATANDAŞI YARALANDI

Öte yandan Mescid-i Aksa'da dün gece İsrail polisinin nöbet tutan müslümanları uzaklaştırmak için plastik mermilerle açtığı ateş sonucu bir Türk yaralandı.Mescid-i Aksa'nin Esbat kapısında nöbet tutan bir Türk vatandaşı, İsrail polisinin müslümanlara uyguladığı şiddeti anlattı. Gömleğinin yakasında kan lekesi bulunan Türk turist, İsrail güvenlik güçlerinin plastik mermiyle bir Türk vatandaşını yaraladığını ve onu hastaneye götürdüklerini söyledi.

İsrail güvenlik güçlerinin plastik mermi kullanarak açtıkları ateş sonucu 22 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması ve yalnızca elektronik detektörlerin konulduğu kapıdan girmelerinin şart koşulmasını protesto etmek için dünyanın çeşitli ülkelerinden Kudüs’e gelen müslümanlar Filistinlilerin direnişine destek verdi. Müslümanlar, İsrail güvenlik güçlerinin ibadeti engelleme haklarının bulunmadığını buna direneceklerini vurguladı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 16:31
  1. israil
  2. mescidi aksa
  3. saldırı
  4. müslümanlar
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