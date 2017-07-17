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İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı!

Akşam namazını kılmak için Mescid-i Aksa'nın kapısında toplanan cemaate müdahale eden siyonist İsrail polisi 20 kişiyi yaraladı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:34
İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı!

İsrail polisinin, akşam namazını kılmak için Mescid-i Aksa'nın kapısında toplanan cemaate müdahalesi sonucu 20 kişi yaralandı. 

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan elektronik metal arama dedektörü uygulamasını protesto etmek ve akşam namazını kapıda kılmak isteyen Filistinlilere müdahale etti. 

Kapıda toplanan cemaatin tekbir getirmesi ve İsrail işgali aleyhine slogan atması üzerine müdahalede bulunan polis, plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak kalabalığı ara sokaklara doğru kovaladı.

Filistin Kızılayı, müdahalede biri plastik mermiyle olmak üzere 20 Filistinlinin yaralandığını bildirdi.

MESCİD-İ AKSA BOŞ KALDI!

Müdahalenin ardından yakınlardaki bir petrol istasyonunda toplanan cemaat akşam namazını burada kıldı. Mescid-i Aksa ise yaşanan gerilimden dolayı bomboş kaldı. 

Öte yandan Kudüs'ün Ezeriye Mahallesi'nde de İsrail polisi ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, 4 kişinin plastik mermiyle vurularak yaralandığı olayda, çok sayıda kişi de gazdan etkilendi. 

Etrafı surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine cuma gününden beri İsrail güçleri giriş çıkışlara izin vermiyordu. Şehrin tüm giriş kapılarını tutmuş ve bölgede ikamet edenler dışında kimseyi içeri sokmuyordu.

Yasağın bugün kalkması üzerine Filistinliler şehre girebiliyor, ancak kapılara kurulan dedektörleri protesto ederek Mescid-i Aksa'ya girmeyi reddediyor. Şehrin kapılarında ve sokaklarında çok sayıda İsrail polisi ise hazır bekliyor.

Vakit namazlarını Aksa'nın kapılarında kılan cemaate İsrail polisi zaman zaman sert şekilde müdahale ediyor. Yahudi yerleşimciler ise daha önce olduğu gibi çok sayıda İsrail polisi eşliğinde Aksa'nın avlusuna alınmaya devam ediyor.

İsrail polisi, cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. İsrail güçleri, olayın ardından 3 gün ibadete kapalı tuttuğu Haremi Şerif'in iki kapısını dün açmış ve kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 23:34
  1. büyükada toplantısı
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  4. Mescid-i Aksa
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  • BaybarsBaybars41 dk önce
    Vatanimiza bayragimiza nasil sahip cikiyorsak mescidi aksa icinde yuruyusler yaparak tepkimizi hep diri ve canli tutmaliyiz muslumanlar boyle tepkisiz olursa siyonistler cesaret alarak ilk kiblemizi yikacak bu mesele vatan bayrak kadar onemli bizim icin unutulmamali unutturulmamali
Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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