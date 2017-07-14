İsrail polisi Kudüs Müftüsü'nü gözaltına aldı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da yaşanan olayın ardından Kudüs Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i gözaltına aldı.

Kudüs Müftüsü Hüseyin’in oğlu Ömer Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail polisi Şeyh Hüseyin'i zor kullanarak gözaltına aldı ve bilinmeyen bir yere götürdü." dedi.

Ömer Hüseyin, babasının, Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (El-Esbat) Kapısı'nda toplanan Filistinlilere cuma namazını kıldırmak üzere bölgeye geldiği sırada gözaltına alındığını ifade etti.