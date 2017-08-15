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İsrail polisi evine baskın yaptılar! Şeyh Salah gözaltına alındı

İsrail polisi, 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı.

15 Ağustos 2017 Salı 10:36
İsrail polisi evine baskın yaptılar! Şeyh Salah gözaltına alındı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddia edilen Şeyh Salah'ın Ummul Fehim'deki evine gece saatlerinde baskın düzenlendi.

Şeyh Salah'ın, İsrail polisi ve iç istihbarat servisi Şin Bet tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "(1948 Filistin İslami Hareketi Kasım 2015'te) yasa dışı ilan edildikten sonra bu kışkırtıcı kişi (Şeyh Salah) kalabalıklara birçok kez hitap etmiş ve sözleri İsrail medyası tarafından alıntılanmıştır. Bu sözleri hareketin dünya görüşüyle bağlantılıdır. Yapılan incelemenin ardından bu sözlerden bazılarının suç oluşturduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

SÖZLERİ BELİRTİLMEDİ

Polisin açıklamasında Şeyh Salah'ın suç oluşturduğu iddia edilen sözleri açıkça belirtilmedi.

İSRAİL İŞGALİNE DİRENMİŞTİ

İsrail, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "yasa dışı terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı. Şeyh Salah, hareketinin yasaklanmasına karşı çıkarak birçok kez 1948 Filistin İslami Hareketi lideri olmayı sürdürdüğünü kaydetmişti.

CEZAEVİNDE KALDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:36
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