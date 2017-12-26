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İsrail polisi eşeğe bile el koydu! İşte o görüntüler...

İşgalci İsrail polisi, Kudüs'ün Arap kasabası Selvan'da bir eşeğe el koydu. Eşeğin sahibi de 'sahiplik belgesi' olmadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

26 Aralık 2017 Salı 22:19
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 22:19
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  • Ahmet karacaAhmet karaca1 sa önce
    İsrile başbakan yapacaklardır.
  • YusufYusuf2 sa önce
    Eşeklik etmek bu galiba.

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