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İsrail polisi cips yiyen Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İşgalci İsrail güçleri bir dükkanda çalışan iki genç ve yanlarında cips yiyerek onları seyreden bir Filistinli çocuğu zorla böyle gözaltına aldı.

02 Ocak 2018 Salı 02:36
Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 02:36
  1. İsrail polisi
  2. cips yiyen Filistinli çocuk
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