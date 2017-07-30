İsrail polisi bir Filistinliyi katletti

İsrail polisi, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e bağlı Yafa beldesinde dur ihtarına uymadığı iddiasıyla İsrail vatandaşı bir Filistinliyi öldürdü.



İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yafa'nın Yayvit Caddesi'nde polis tarafından bir olaya karıştığı belirlenen motosikletli bir şüphelinin dur ihtarına uymamasının ardından açılan ateş sonucu bir Arap vatandaş yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde yaşanan olayda polis ateşiyle ağır yaralanan İsrail vatandaşı 20'li yaşlardaki Filistinli gencin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kimlik bilgilerine yer verilmeyen Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından Yafa'da olayların yaşandığı ve polisin hala bölgede güvenlik için bulunduğu belirtilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı kaydedildi.

Filistinli gencin hayatını kaybetmesinin ardından tepki gösteren Arap vatandaşlar protesto gösterisi yaptı. Geniş güvenlik önlemi alan İsrail polisi, bölgede birçok yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: AA