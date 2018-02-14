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İsrail Parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…

Siyonist işgal rejimi İsrail’in Türkiye ile ilgili aldığı karar bu kez şaşırttı. İsrail parlamentosu, 1915 olaylarının ‘Ermeni soykırımı’ olarak tanınmasını öngören yasa tasarısını reddetti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 22:49
İsrail Parlamentosu'ndan şaşırtan Türkiye kararı… Soykırım iddialarını…

Sputnik'in Jerusalem post gazetesinden aktardığı haberinde, "Knesset (İsrail parlamentosu), Eş Atid partisi temsilcisi Yair Lapid tarafından desteklenen ‘Ermeni soykırımı' tanıma tasarısını oylamayla reddetti" dendi.

Habere göre Lapid, Holokost'u yaşayan halkı temsil eden parlamentonun 1915 olaylarını ‘Ermeni soykırımı' olarak tanımaması ve anma gününü tayin etmemesi için hiçbir nedeni olmadığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tsipi Hotoveli, 1915 olaylarının 100. yıldönümü nedeniyle Erivan'a parlamento heyetinin gönderildiğini hatırlatarak, "Ama ülkemiz, karmaşıklığı ve diplomatik sonuçları ve ayrıca belirgin siyasi doğası nedeniyle bu konuda resmi duruş sergilemeyecek" diye açıkladı.

Gazete, daha önce Knesset Başkanı Yuliy Edelşteyn'in 2015 yılında hükümeti tutumunu değiştirmeye çağırdığını, 2016'da da parlamentonun eğitim komitesinin ‘soykırımı' kabul ettiğini hatırlattı.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 22:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • mtmt48 dk önce
    bunlar masrafsiz cilve oyunu...once dusmanlik yap kriz cikar, sonra da sorunu hallet! Samimi olarak barisi ister ve zulumden vazgecerseniz bu oyunlara gerek kalmaz...
  • FehmiFehmi1 sa önce
    İçimizde ermeni destekçileri red etmiyorlar.Aksine destekliyorlar
  • IkraIkra1 sa önce
    Bag mi bagislamislar..biz onlarin soykirimci, zalim,fitneci,isgalci,katilbir toplum oldugunu dunyaya haykiriyoruz ve onayliyoruz..daha birkac gun once bizim prof.a yaptiklari,genc kizi tutuklamalari,masjm insanlari oldurmeleri,gazzeyi bombalamalari,topraklari isgal etmeleri vsvs..sayayimmi daha..
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