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İsrail parlamentosunda ABD Başkan Yardımcısı Pence'ye şok!

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin İsrail Parlamentosunda yaptığı konuşma sırasında 'Kudüs Filistin'in başkentidir' yazılı pankart açan 13 Arap milletvekili apar topar dışarı çıkarıldı.

22 Ocak 2018 Pazartesi 17:11
Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 17:11
  1. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence
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