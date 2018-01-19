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İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed El Momani, İsrail hükümetinin, Amman Büyükelçiliği'nde 2 Ürdünlünün öldürülmesinden dolayı resmen özür dilediğini açıkladı.

19 Ocak 2018 Cuma 11:25
İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed El Momani, devlet medyasına yaptığı açıklamada, İsrail’in Amman Büyükelçiliği binasında meydana gelen olay nedeniyle resmen özür dilediğini belirtti.

Momani, İsrail Dışişleri Bakanlığının olaydan dolayı "üzüntülerini ve pişmanlıklarını" dile getirdiği bir memorandum gönderdiğini ifade etti. Momani, ayrıca İsrail’in konuyla ilgili yasal adımlar atacağını da söyledi.

Ürdün, İsrail güvenlik görevlisine karşı yasal işlem başlatılıncaya kadar İsrail’in Amman’daki elçiliğini yeniden açmasına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

Temmuz 2017’de İsrailli bir güvenlik görevlisi ile elçilik binasındaki daireye mobilya monte etmek için gelen 2 Ürdünlü marangoz arasında tartışma yaşanmıştı. Marangozun, tornavidayla yaraladığı güvenlik görevlisinin ateş açarak karşılık verdiği olayda bir marangozla o esnada orada bulunan büyükelçilik olarak kullanılan binanın sahibi vurulmuş ve hastanede hayatını kaybetmişlerdi.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 11:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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