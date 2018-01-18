İsrail ordusu terörist örgüt

Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAÜ) düzenlediği “Generalin oğlunun gözünden Kudüs” konferansı sonrası Akit’e açıklamalarda bulunan İsrailli Generalin oğlu yazar ve aktivist Miko Peled, dünyadaki en iyi askeri ekipmanla 2 milyon insanın bombalandığını belirterek, “Bunlar mı terörist şimdi? Onlar kahraman çünkü bu müthiş silahlara karşı koyuyorlar. Terörist bir örgüt varsa o da İsrail ordusu” diye konuştu.

Erdoğan Filistin için büyük bir mücadele başlattı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘İsrail terörist bir devlet’ dediğinde dünyanın en haklı şeyini söylediğini belirten Peled, “Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin için büyük bir mücadele başlattı ve sonuç aldı” ifadelerini kullandı. Peled, Kudüs’ün statüsü gibi çok hassas bir konuda dünyanın, ABD’nin izinden gitmeyerek, ölçülü, sorumluluk sahibi şekilde hareket etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Kendisinin bir İsrailli olarak doğduğunu ve çok vatansever, siyonist bir şekilde yetiştirildiğini anlatan Peled, İsrailli çocukların da böyle yetiştirildiğine vurgu yaptı.



FİLİSTİN 1984’DE İŞGAL EDİLDİ



1948’de İsrail devleti kurulduğunda Filistin’in neredeyse yüzde 80’inin işgal altında olduğunu ve bu toprakların adının İsrail olarak değiştirildiğini belirten Peled, “İşgalciler Filistin’e ‘İsrail’ adını verdi” dedi. “İşgal altında olmayan Filistin toprağı var mı?” sorusunu soran Peled, “1967’de işgal başlamadı, Filistin’in işgali bitirildi ve İsrail, işgali bitirerek Filistin topraklarının tamamında tek bir devlet kurdu. Mescid-i Aksa hızla ve olumsuz bir şekilde değişti” dedi.



Peled, bir tarafta Filistinli bir çocuk tedavi edilebilir bir hastalık nedeniyle ölürken, aynı yere 5 dakika mesafede bulunan yerde ilaca, suya erişimin olduğunu ve aynı hastalığı yaşayan Yahudi çocuğun yaşatılabildiğini anlattı. İsrailli aktivist yazar, Filistinlilerin tünel kazdıkları için eleştirildiğini, oysa ki tüneller vasıtasıyla gıda ve ilaçların getirip götürüldüğünü anlatarak yaşanan dramı gözler önüne serdi. İsrail’in her yıl 500 ila 700 çocuğu gözaltına aldığını ve bunları askeri mahkemelerde yargıladığını ancak, Trump’ın açıklamalarının hemen ardından 77 çocuğun hapse konduğunu söyleyen Peled, bu rakamın bir önceki aya kıyasla iki kat fazla olduğunu anlattı.

Akit’in, “Hakkınızda İsrail’de bir soruşturma var mı? Mossad sizi takip ediyor mu? sorusuna Peled, “Mossad’dan korkmuyorum onları önemsemiyorum. Ben bildiğimi yapmaya devem edeceğim. Hepimiz Özgürlük için yaşıyoruz. Filistin’e özgürlük. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin için büyük bir mücadele başlattı ve sonuç aldı. Bizler de bu mücadeleye devam edeceğiz” diye cevap verdi.

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA