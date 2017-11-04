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İsrail ordusu Suriye'ye girmeye hazır

Suriye tarafında yer alan Dürzi köyü Hader'de yaşanan bombalı saldırının ardından İsrail ordusunun 'köy halkına yardım etmek için' hazırlık yaptığı açıklandı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 13:08
İsrail ordusu Suriye'ye girmeye hazır

Suriye ile İsrail arasındaki sınırda bulunan Golan Tepeleri'nin Suriye tarafında bulunan Dürzi köyü Hader'de dün gerçekleşen bombalı saldırının ardından İsrail ordusunun Suriye'ye girmeye hazırlandığı iddia edildi.

The Jerusalem Post'un aktardığına göre ordu sözcüsü Ronen Manelis konuyla ilgili açıklamasında, "Son saatlerde Dürzi köyü Hader'deki çatışmaların yoğunlaştığına tanık olduk. İsrail ordusu köy sakinlerine yardım etmek, köye gelecek zararı engellemek ve köyün Dürzi nüfusun kontrolünden çıkmasını önlemek için yardım etmeye hazır." ifadeleri kullanıldı.

Bu açıklama İsrail'e bağlı güçlerin Suriye'ye kara gücü göndereceği şeklinde yorumlandı. İsrail'in açık bir şekilde Suriye'deki iç savaşa müdahale etmeye yönelik açıklamalar yapması olağandışı bir durum olarak görülüyor. Tel Aviv yönetimi şimdiye kadar işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne dönük Hizbullah saldırılarını bahane ederek, Suriye'ye bazı hava saldırıları düzenlemişti.

İsrail son olarak Humus kentinde bir bakır fabrikasını vurmuştu. Bu saldırının ardından Şam yönetimi, Birleşmiş Milletler'i İsrail'i kınamaya çağırmıştı.

Dürzi köyü Hader'de gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında 9 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü Nusra Cephesi üstlenmişti.

Dürzilik, 11. yüzyıldan bu yana Şii İslam'ın kökenini İsmailikten alan bir kolu olarak biliniyor. Dürziler, 22.5 milyon nüfusu olan Suriye'de nüfusun yüzde 3'ünü oluşturuyor.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 13:08
  1. Suriye
  2. Golan Tepeleri'
  3. Hizbullah saldırıları
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