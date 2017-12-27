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İsrail oraya Trump'ın adını veriyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın batı duvarı Burak (Ağlama) Duvarı yakınlarına inşa edilecek tren istasyonuna Trump’ın adını veriyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 23:03
İsrail oraya Trump'ın adını veriyor

İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın batı duvarı Burak (Ağlama) Duvarı yakınlarına inşa edilecek tren istasyonuna Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın adının verileceğini duyurdu.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Tel Aviv ile Batı Kudüs’ü Burak (Ağlama) Duvarı’na bağlayacak hızlı tren projesinin hayat geçirilmesinin planlandığı ve gelecek yıl projenin başlatılacağı bildirilmişti.

Filistinliler, söz konusu projeyi İsrail'in hız kesmeden devam ettiği işgal altındaki Doğu Kudüs'ü Yahudileştirme politikasının bir parçası olarak görüyor.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 23:03
  1. Trump ağlama duvarı
  2. Burak Ağlama Duvarı
  3. Trump
  4. İsrail Trump
  • Osmanlı kadını Osmanlı kadını 2 sa önce
    Tren istasyonuna trump adını veriyormuş! Iyi ya fesatlık edeyim biraz! Gelen biner, giden biner!!!!
  • YorumYorum2 sa önce
    Bi de heykelini dikin tam olsun. Bu Trump ile siyonostler Osmanlı tokadını çoktan hak ettiler.Tokat yemekİçin sabırsızlanıyorlar
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