İsrail, o TV kanalını kapatma kararı aldı

İsrail'de yayın yapan Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Dürzi-Arap asıllı İletişim Bakanı Eyüp Kara, düzenlediği basın toplantısında, Al Jazeera televizyonunun Kudüs ofisinin kapatılacağını söyledi.

Katar merkezli televizyonun İsrail'e karşı kışkırtma yaptığını öne süren İsrailli Bakan Kara "kapatma tarihine değinmeksizin" açıklamasında, İsrail’in, "Al Jazeera’nın ofislerini kapatan Arap ülkelerinin kararını" takip ettiğini belirtti.

Öte yandan Al Jazeera’nın Filistin Ofisi Müdürü Velid El-Ömeri ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in şu ana kadar "resmi tebligatta" bulunmadığını ifade etti.