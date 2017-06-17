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İsrail o köyü ablukaya aldı

Dün Deyr Ebu Meşal köyünden 3 gencin Kudüs’ün Bab el Amud kapısında İsrail askerlerine ateş edip, bıçaklama teşebbüsünde bulunmaları sebebiyle bugün İsrail askerleri köyü ablukaya aldı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 15:05
İsrail o köyü ablukaya aldı

İsrail askerleri bu sabaha karşı Ramallah’ın kuzeybatısında bulunan Deyr Ebu Meşal köyünü kışla haline çevirdi. 
İsrail güvenlik güçleri saldırıda bulunan Deyr Eba Meşalden 3 genci öldürmüştü. Filistinli gençlerin saldırısı sonucu bir bayan polis ve 5 İsrailli yaralanmıştı.

Filistin askerleri birkaç Filistinli vatandaşın aracına el koyup, bitirme sınavına katılacak gençleri bir süre köy girişinde alıkoydu.

İsrail askerleri köyün bütün girişlerini trafiğe kapattı, köy civarına asker takviyesi yaptı.

İsrail hükumeti daha sonra, Kudüs’un Bab al Amut kapısındaki saldırıya katılan gençlerin ailelerinin çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 15:05
  1. Kudüs
  2. İsrail hükumeti
  3. Ramallah
  • hasan alihasan ali1 gün önce
    Allah belanızı versin . bela okumak caiz değil ama Rabbim in affına sığınıyorum beni affetsin inşaallah . Lanetli kavim Allah sizi kahhrı perişan eylesin inşaallah dünya ve ahiretiniz zindan olsun .
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