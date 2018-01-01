İsrail o bölgeyi işgal edecek

Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi Merkez Komitesi, Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.

Tasarıda, Batı Şeria'daki yerleşimlerde İsrail kanunlarının ve egemenliğinin geçerli olması ve daha fazla Yahudi yerleşimi için inşaat yapılmasına imkan tanınması çağrısında bulunuldu.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor.