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İsrail Mescid-i Aksa'yı gazetecilere kapattı

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler ile giriş çıkışları kontrol ederken, bir yandan da Aksa çevresine gazetecilerin girmesini yasakladığı belirtildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:14
İsrail Mescid-i Aksa'yı gazetecilere kapattı

Yasaklarını genişleten İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın çevresine, gazetecilerin girmesini yasakladığı bildirildi.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'e girişi engellemeyi sürdürüyor.

İşgalci İsrail polisi bu kez basının Harem ve çevresine girişini engelledi.

Filistin halkı, geçtiğimiz hafta Aksa çevresine koyulan metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

Filistinliler endişeli

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:14
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