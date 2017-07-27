İsrail, Mescid-i Aksa'ya saldırıyor!

Filistinlilerin yoğun tepkisi üzerine Mescid-i Aksa'nın tüm kapıları açıldı, on binlerce kişi Harem-i Şerif'e girmeye başladı.

İsrail polisi, iki haftanın ardından Mescid-i Aksa'ya giren Filistinlilere Hutta Kapısı'nda müdahale ediyor, yaralılar olduğu belirtiliyor. İsrail polisinin 'Eski Şehir'in kapılarını kapattığı ve Mescid-i Aksa'ya girişi engellemeye çalıştığı belirtiliyor.

İki haftadır Aksa'nın kapılarında verdikleri özgürlük mücadelesinin neticesinde İsrail'e geri adım attıran Müslümanlar, Kudüs alimlerinin çağrısı üzerine ikindi namazı için Harem-i Şerif'e akın etti.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.