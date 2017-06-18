İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırdı!
İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz kullandı.18 Haziran 2017 Pazar 19:14
İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz kullandı.
Yerleşimcilere eskortluk eden İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz attı.
Göz yaşartıcı gaza maruz kalan Filistinliler nefes darlığı yaşadı.
Görgü tanıkları, yerleşimcilere eşlik eden İsrail polisi ve güçlerinin Mescid-i Aksa'yı kirlettiklerini ifade etti
İsrail polisinin, Filistinlilere saldırmasının ardından polis ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.