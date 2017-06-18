İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırdı!

İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz kullandı.

18 Haziran 2017 Pazar 19:14
İsrail Mescid-i Aksa'ya saldırdı!

İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa’da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz kullandı.

Yerleşimcilere eskortluk eden İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadetlerini gerçekleştirdikleri sırada göz yaşartıcı gaz attı.

Göz yaşartıcı gaza maruz kalan Filistinliler nefes darlığı yaşadı.

Görgü tanıkları, yerleşimcilere eşlik eden İsrail polisi ve güçlerinin Mescid-i Aksa'yı kirlettiklerini ifade etti

İsrail polisinin, Filistinlilere saldırmasının ardından polis ile Filistinliler arasında arbede yaşandı. 

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 19:14
  1. İsrail Mescid-i Aksa
  2. Mescid-i Aksa saldırı
  • FeratFerat4 sa önce
    Onlarinda sirasi gelecek
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202319 sa önce
    yahudiler tamda kitabımızda beriltildiği gibi hareketetmekteler..! ya biz birbirimizi yemekten etrafımızı göremiyoruz malesef Mevlam bize şuurlanmayı nasib etsin yoksa kendi halimizdebunu yapacak durumda henüz değiliz...
  • abdoabdo20 sa önce
    pis terörizmin baş çıbanı kudurmuş yahudi ısrael başına gelecek var. filistinlileri yıldırma politikasıyla yıldırmaya çalışıyor. suudi arabistan hem seyrediyor hemde zevk alıyor. bu nasıl müslümanlıksa. kafir olmuş arabistan
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cinayet zanlısı domuz sanılarak vuruldu!
  1. Cinayet zanlısı domuz sanılarak vuruldu!
  2. Erdoğan'ın konvoyu ilk kez bunu yaptı!
  3. Galatasaray'ın rakibi belli oldu
  4. İncirlik'te askeri hareketlilik! Tank..
  5. Dehşete düşüren olay! Daha kaç can..
  6. Katar'dan yeni hamle! Mektuplar..
  7. Kordon kanı aile fertlerinde de..
  8. İncirlik'te hareketlilik! Tank..
  9. İşte 2 teröristin teslim olma anı!
  10. Almanya'yı Rusya korkusu sardı
  11. PKK'lı hainler kaçırmıştı! Şehit edildi
  12. Ünlü basketbolcuyu instagram'da rezil..
  13. Helikopterlere engel tanıma sistemi..
  14. Erdoğan'ın konvoyuna güzergah..
  15. Çipras'ın sözlerini duyan Yıldırım..
  16. Türk Lirası tekrar favori para haline..
  17. Firari FETÖ'cülerin eşleri bakın..
  18. Sınav sorularını nasıl aldıklarını..
  19. Siirt'te 2 PKK'lı terörist güvenlik..
  20. İstanbul'a giriş-çıkışlar tutuldu! 4..
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Kritik ayrıntı ortaya çıktı! Askerleri zehirleyen şirket...
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı
Kaybolduğu sanılan çocuk akıl almaz bir gerçeği ortaya çıkarttı