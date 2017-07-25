İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri kaldırıyor

Eski Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Naci Bekirat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail polisinin arama dedektörlerini kaldırmaya başladığını ancak kameraları bıraktığını belirtti. Bekirat, kameraların bırakılmasının taleplerini karşılamadığını bunu kabul etmeyeceklerini kaydetti.

Yerel basında çıkan haberlerde de İsrail güvenlik kabinesinin dedektörlerin kaldırılmasına karar verdiği ifade edildi. Haaretz gazetesine konuşan güvenlik kabinesi üyelerinden ismini açıklamayan bir yetkili, "bu dedektörlerin yerine gelişmiş teknolojik vasıtalar ikame edileceğini" belirtti ancak bunların ne olduğu hakkında detay vermedi.

Mescid-i Aksa'daki statükoyu korumaya niyetli olduklarının altını çizen yetkili, yeni teknolojik sistemin kurulması için hükümetin 100 milyon Şekel (yaklaşık 28 milyon dolar) ayırdığını bildirdi.

İsrail hükümetinden ve Mescid-i Aksa vakfı yetkilerinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu surlarla çevrili Eski Şehir bölgesine İsrail'e ait çok sayıda kamyonun girdiği gözlendi. Şehrin etrafında toplanan Filistinli gençlere ise İsrail polisi müdahale etti. Şehrin çevresinde Filistinli gençlerle polis arasında çatışma yaşanıyor.