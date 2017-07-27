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İsrail, Mescid-i Aksa'nın çevresini boşalttı

BBC, Tel Aviv yönetiminin kutsal mabed çevresindeki güvenlik önlemlerini tamamen kaldırdığını son dakika haberi olarak duyurdu. Kaldırılanlar arasında parmaklık ve iskeleler var.Söz konusu hamlenin ardından Filistinliler Mescid-i Aksa'ya dönmeye hazırlanıyor. Müslüman liderler, yeniden ibadet çağrısı yaptı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:58
İsrail, Mescid-i Aksa'nın çevresini boşalttı

İsrail, İslam dünyasını karşısına aldığı Mescid-i Aksa hamlesinde tamamen geri adım attı. BBC, Tel Aviv yönetiminin Kudüs'teki kutsal mabed çevresindeki son güvenlik önlemlerini de kaldırdığını son dakika haberi olarak duyurdu.

Mescid-i Aksa çevresinden temizlenenler arasında korkuluklar ve iskeleler bulunuyor. Büyük tepkiye yol açan metal dedektörler, iki gün önce sökülmüştü.

Söz konusu hamlenin ardından Filistinliler, kutsal mabedde ibadet etmeye başlayacaklarını duyurdular. Haberi Associated Press (AP) acil koduyla duyurdu.

İsrail, şimdi Mescid-i Aksa çevresine 28 milyon dolar harcayarak yüz tanıma özelliğine sahip güvenlik kamera sistemi kurmaya hazırlanıyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:58
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