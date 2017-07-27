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' İsrail Mescid-i Aksa krizinden zayıflayarak çıktı' itirafı

İsrail Milli Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri Bennett, İsrail hükümetinin tepkiler üzerine geri adım atmasını "teslimiyet" olarak niteledi.

27 Temmuz 2017 Perşembe 14:36
' İsrail Mescid-i Aksa krizinden zayıflayarak çıktı' itirafı

İsrail Milli Eğitim Bakanı ve Yahudi Evi Partisi lideri Naftali Bennett, hükümetin Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu dedektör ve kameraları kaldırmasını sert bir dille eleştirdi.

İsrail hükümetinin geri adım atmasını "teslimiyet" olarak niteleyen Bennett, Ordu Radyosu'na yaptığı açıklamada, "İsrail bu krizden zayıflayarak çıktı. Tapınak Tepesi'nin (Mescid-i Aksa) egemenliğinin İsrail'e ait olduğu mesajı yerine, bu egemenliğin sorgulanabileceği mesajını verdik." dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Mescid-i Aksa'nın kapılarına konulan dedektörler, kameralar ve demir bariyerleri kaldırma kararına karşı çıkarak "hayır" oyu kullandığını belirten Bennett, bununla birlikte "kararın sorumluluğunu paylaştığını ve Başbakan Binyamin Netanyahu'yu kişisel olarak eleştirmeyeceğini" kaydetti.

Bennett ayrıca, hükümetin Mescid-i Aksa'yla ilgili kararını İsrail'in 2000 yılında Güney Lübnan'dan çekilmesine benzeterek her iki olayın da İsrail'in "güvenliğine zarar verdiğini" savundu.

Kudüslü alimler, İsrail'in Müslümanların Mescid-i Aksa'ya yönelik taleplerini yerine getirmesinin ardından bugün Mescid-i Aksa'ya girme çağrısı yapmıştı.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara elektronik metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin aldığı karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörler 25 Temmuz'da kaldırılmıştı.

Filistinliler, dedektörlerin yerleştirildiği günden beri Aksa'nın kapılarında toplanarak namazlarını burada eda ederken, sık sık İsrail polisinin sert müdahalelerine maruz kalıyordu.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:36
  1. İsrail
  2. Mescid-i Aksa
  3. Naftali Bennett
  4. Yahudi Evi partisi
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