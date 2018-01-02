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İsrail Meclisi skandal kanunu onayladı! Kudüs...

Terör devleti İsrail, kendisi ve yalakaları dışında kimsenin tanımayacağı ve aklıselim herkesin 'skandal' olarak adlandıracağı kararı onayladı.

02 Ocak 2018 Salı 09:53
İsrail Meclisi skandal kanunu onayladı! Kudüs...

Terör devleti İsrail'in meclisi Knesset, Müslüman Kudüs'ün -kendilerince- statüsünü değiştiren skandal yasayı onayladı. Birleşmiş Milletler, Doğu ve Batı Kudüs olarak ayrılan Kudüs şehrinin batısını İsrail'in, doğusunu Filistin'in toprağı olarak tanıyor. İsrail Meclisi Knesset'te alınan kararla, Kudüs şehri tek bir şehir olarak ve İsrail'e ait olarak tanındı.

YASA TASARISI DÜN GECE ONAYLANMIŞTI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısı dün gece onaylandı.

Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL, YAHUDİLEŞTİRME FAALİYETLERİNE HIZ VERECEK

İsrail Meclisi'ne (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta açıkladığı Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından İsrail yönetimi, kutsal şehir ve işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü Yahudileştirme faaliyetlerine hız vereceğinin sinyallerini veriyor.

DOĞU KUDÜS VE BATI ŞERİA YARIM ASIRDIR İŞGAL ALTINDA

Doğu Kudüs ve Batı Şeria 1967'den bu yana İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İnşa ettiği duvarla bu iki bölgeyi birbirinden ayıran İsrail, Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Doğu Kudüs'e geçişini engelliyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

İsrail, iki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni de Hamas'ın 2006 yılındaki seçimleri kazanmasından bu yana abluka altında tutuyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 09:53
  1. Batı Kudüs
  2. Doğu Kudüs
  3. Filistin
  4. İsrail
  5. Yahudi yerleşimciler
  6. Siyonist İsrail
  7. yahudileştirme politikası
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