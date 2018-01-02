İsrail meclisi o yasayı hızlıca geçirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan yasayı onaylaması ve elçiliklerini taşıyacaklarını söylemesiyle bölgede yeni bir kriz başlamıştı.

Aşırı sağcı Yahudi Evi Partisi'nin talebiyle gerçekleştirilen, Kanun teklifi Yahudi Yerleşim Bakanı ve Naftali Bennet tarafından hazırlandı ve Shuli Moalim-Refaeli tarafından meclisi sunuldu.

Knesset pazartesi gece yarısı, "Birleşik Kudüs Kanunu"nun ikinci ve üçüncü kısmını onayladı. Yapılan oylamada 64 milletvekili lehte 51 Milletvekili oy aleyhte oy verdi, bir milletvekili de çekimser oy kulandı.

Kanun, Kudüs'ün statüsünü değiştirmek veya ileride yapılacak olan diplomatik anlaşma çerçevesinde Kudüs'ten toprak transferi için 80 milletvekilinin onayının gerektiriyor. Daha önce 60 milletvekilinin oyu yeterli idi.

Likud Partisinden Kudüs ilişkileri Bakanı Ze'ev Elkin kanunun onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Bakan Elkin, "Kudüs'ün ilelebet birleşik kalmasının teminatı olacak kanunun çıkmasını sağladık. Kudüs 80 milletvekilinin onayı olmadan bölünemeyecek" dedi.

Bakan "Zeytin dağı, Eski Kudüs, Tapınak Dağı ve Davut Şehri sonsuza kadar elimizde kalacak. Başkentimizi bölmeye yol açacak siyasi manevralar olmayacak. Bu aynı zamanda BM'nin Kudüs'e karşı verdiği utanç oylamasına İsrail'in bir cevabıdır" dedi.

Birleşmiş Milletler, Doğu ve Batı Kudüs olarak ayrılan Kudüs şehrinin batısını İsrail'in doğusunu Filistin'in toprağı olarak tanıyor.

Knesset'te yapılan oylamada Kudüs'le ilgili bir detay da dikkatlerden kaçmadı. İsrailli vekiller tarafından kabul edilen tasarıda, Kudüs'ün "belli bölümlerinin" gelecekte "yabancı bir devlete devri" maddesi de değiştirildi. Önceki yasaya göre 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde 61 oy bu kanunun geçmesi için yeterliydi. Ancak yapılan değişiklikte gerekli oy sayısı 80'e yükseltildi.

Mualem, "Tasarının amacı, diplomatik anlaşmaların bir parçası olarak imtiyazları engellemektir. Kudüs asla müzakere masasında bulunmayacak. "İsrail Devleti, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmasına izin vermeyecektir. Kudüs'ün Yahudi halkının başkenti olduğunu ve baştan sona Yahudi halkının başkenti olacağına kafanızı koyun" dedi.

BATI ŞERİA'DAKİ YERLEŞİM YERLERİNİ DE İSRAİL'E İLHAK ETTİLER!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.