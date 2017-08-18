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İsrail Kudüs’ü Yahudileştiriyor

İşgaci İsrail, BM kanunlarına göre işgal altında sayılan Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin evlerini yıkıyor ya da meskenlerinden zorla tahliye ederek yerlerine Yahudi aileleri yerleştirmek suretiyle şehri adım adım Yahudileştiriyor. Mescid-i Aksa’ya yürüme mesafesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi, İsrail’in Yahudileştirme politikasına son dönemde maruz kalan en önemli bölge sayılıyor.

18 Ağustos 2017 Cuma 08:36
İsrail Kudüs’ü Yahudileştiriyor

KUDÜS - Terör devleti İsrail, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 242 ve 478 sayılı kanunlarına göre işgal altında sayılan Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin evlerini yıkıyor ya da meskenlerinden tahliye ederek yerlerine Yahudi aileleri yerleştirmek suretiyle şehri adım adım Yahudileştiriyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Kudüs’ü birbirinden ayıran yolun hemen kenarında, Mescid-i Aksa’ya yürüme mesafesindeki Şeyh Cerrah Mahallesi’nin doğu ve batı kısmında yaşayan yaklaşık 500 nüfuslu 73 Filistinli ailenin tamamı tahliye edilme tehlikesi altında. İsrail, gaiplik yasası ve toprakların Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla Filistinli aileleri bir bir evlerinden çıkarmaya zorluyor.

BİR HAFTADA 6 EVİ YIKTILAR

İşgalci İsrail makamları, son günlerde Şeyh Cerrah Mahallesinin batı kısmında yaşayan 6 Filistinli aileye evlerini Yahudi sahipleri olduğu iddiasıyla tahliye etme ihtarı göndererek, birkaç gün içinde evden çıkmalarını talep etti.

Mahalledeki 6 Filistinli aile evlerini İsrail Mahkemesi kararıyla boşaltmaya zorlanırken, 8 ailenin evi ise bölgede Yahudilere inşa edilecek olan konut projesi için yıkım tehdidiyle karşı karşıya.

MAHALLE MAHALLE İŞGAL

Şeyh Cerrah Mahallesi sakini ve evlerini tahliye etmeye zorlanan 6 aileden biri olan Şemasne ailesi mensubu Muhammed Eyüp Şemasne, İsrail’in mahallelerini bir bütün olarak hedef aldığını belirterek, “Şimdi halkımızın evimizin İsrail tarafından boşaltılmasını engellemesi için uğraşıyoruz. Çünkü bizim bu evden çıkmamız, mahalledeki diğer evlerin de boşaltılmasının önünü açacak” dedi.

BURALAR MÜSLÜMAN TOPRAĞI

Şemasne Şeyh Cerrah Mahallesi’nde şu anda evlerinin üzerinde bulunduğu toprakların Osmanlı Devleti’ne bağlı İslami Vakıflar İdaresi’ne ait olduğunu vurgulayarak, “Buralar vakıf toprağıdır, Müslümanlarındır. Bu tartışma götürmez bir gerçektir. Ancak bildiğiniz üzere İsrail Yahudileştirme politikası çerçevesinde gece gündüz buralara konma çabası içinde.”

Şemasne, Kudüs’ün Yahudileştirildiğini ve bir Filistinli olarak bu topraklarda yaşama hakkından mahrum bırakıldığını ifade ederek, “Bundan daha büyük bir zulüm yoktur. Öyle ki artık evine geldiğinde, eşyalarının dışarıya atıldığını, çoluk çocuğunun evinin önünde kaldığı, evinin üstüne İsrail bayrağının asıldığını ve Yahudi ailelerin evine yerleştirildiğine şahit olabiliyorsun” dedi.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 08:36
  1. Terör devleti İsrail
  2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
  3. Kudüs
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