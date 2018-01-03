İsrail kesenin ağzını açtı! O ülkeler oylarını satacak...

Türkiye’nin girişimleriyle Birleşmiş Milletler’de (BM) tarihi hezimet yaşayan İsrail, uluslararası destek için kesenin ağzını açtı. BM’de 128 ülkenin aleyhinde oy kullandığı İsrail, destekçilerini artırma yolları arıyor. BM oylamasında çekimser oy kullanan 35 ülkenin peşine düşen İsrail, Dışişleri Bakanlığı’nın aldığı kararla önümüzdeki süreçte çekimser oy veren ve ekonomisi iyi olan ülkeleri çıkarları doğrultusunda ikna etmeye çalışacak.

DESTEĞİ ARTTIRMA ÇABASI

Çıkarları için ‘parasal ikna’ yöntemini de unutmayan İsrail, gelişmekte olan ülkelere karşı ise para gücünü kullanacak. Bu çerçevede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, önümüzdeki günlerde 50 gelişmekte olan ülkeye 50 milyon dolar bağışta bulunacak bir fon başlatmayı planlıyor. İsrail’in bu çalışması bir taraftan BM oylamalarında İsrail’e desteği artırma çabası olarak algılanırken diğer taraftan İsrail’in 2018 yılında Kudüs konusunda yoğun diplomasi trafiği yürüteceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

KANALİZASYON PARASINA OYUNU SATMIŞ

Öte yandan BM oylamasında İsrail’in lehine oy kullanan Nauru’nun da rüşvet aldığı ortaya çıktı. İsrail Dışişleri Bakanlığı İhaleler Komitesi’nin, Nauru Adası’na BM Genel Kurulunun Kudüs oylamasından iki hafta önce 72 bin dolar değerinde bir kanalizasyon arıtma sistemi

satın alarak hediye ettiği ortaya çıktı. İsrail ve ABD’ye destek veren ve ekonomileri kötü olan Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Togo ve Palau’nun da ‘Oylarını sattılar mı?’ sorusunu akıllara getirdi.