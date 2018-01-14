İsrail ile Hindistan el ele verdi

Narendra Modi'nin 'İsrail'i ziyaret eden ilk Hindistan Başbakanı olmaktan şeref duymasından' 6 ay sonra İsraili mevkidaşı iade-i ziyarette bulundu. İsrail'de Modi ile sarmaş dolaş, paçaları sıvayıp birlikte Akdeniz'e girerek pozlar veren Benyamin Netanyahu, ardından, 15 yıldır Hindistan'ı ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı oldu.

​Eşi Sara ile birlikte indiği Yeni Delhi havaalanında Modi tarafından karşılanan Netanyahu, dünyanın yükselen güçleri arasında yer alan Asya'nın bölgesel gücü Hindistan ile daha yakın ilişkiler, daha sıkı işbirliği mesajı verdi: ''Bu ziyaret küresel çapta ekonomi, güvenlik, teknoloji ve turizm gücü olan Hindistan ile işbirliğini pekiştirmek için bir fırsat. Modi hem İsrail'in hem de benim yakın bir dostumdur.''

​Modi de Twitter'dan şu selamı gönderdi: ''Hindistan'a hoşgeldin dostum! Bu tarihi ve özel bir ziyaret. Uluslarımız arasındaki yakın dostluğu daha da sağlamlaştıracak.''

Hindistan'da anamuhalefette olan Kongre Partisi ise ''Netanyahu geldiğine göre Modi'den daha fazla sarılma, kucaklama görmeyi bekliyoruz'' diye tweetleyip Hindu milliyetçisi başbakanın kucaklama diplomasisi (hugplomacy) ile alay eden bir video paylaştı.

​Hindistan'ı ziyaret eden ilk İsrail Başbakanı 2003'te Ariel Şaron olmuştu. İkincisi olan ve bugüne dek bir İsrail liderine eşlik eden en büyük iş alemi heyetiyle Hindistan'a çıkarma yapan Netanyahu'yu 5 günlük gezisi boyunca Modi'nin yalnız bırakmaması bekleniyor. İki lider, ilk iş, şimdi İsrail sınırlarında bulunan Hayfa kenti için 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı savaşmış Hindistan askerlerinin anısına bir anıtı ziyaret etti.

Asya'nın üçüncü büyük ekonomisiyle askeri, savunma, teknoloji, tarım sektörlerinde işbirliği fırsatlarına İsrail'deki şirket yöneticilerinden büyük rağbet var. Enerji, havacılık ve sinema alanlarında da anlaşmalar imzalanacak, hatta Netanyahu Bollywood'u da ziyaret edecek.

'İSRAİL SİLAHLARI ALSAK MI ALMASAK MI'

Ancak bu ay Hindistan, İsrail devletinin savunma sanayi şirketi Rafael'den 8 bin tanksavar füzesi alma anlaşmasını iptal edip kendi üretimini gerçekleştirme yoluna gitmişti. Bu ziyarette 500 milyon dolarlık anlaşmanın canlandırılmasının yolları da ele alınacak.

'Düşman kardeşi' Pakistan ile arasındaki gerilimler bitmeyen Hindistan, İsrail silahlarının en büyük alıcılarından biri, yılda İsrail'den 1 milyar doarlık silah alıyor. Ama Modi, Hindistan'ın en fazla silah ithalatı yapan ülke konumundan çıkmasını istiyor.