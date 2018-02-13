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'İsrail ile hiçbir anlaşma yapmadık, rızamız olmadan...'

Ruanda Dışişleri, İş Birliği ve Doğu Afrika Topluluğundan Sorumlu Devlet Bakanı Olivier Nduhungirehe,"İsrail ile hiçbir anlaşma yapmadık. Ruanda, kendi rızası dışında sınır dışı edilen herhangi bir göçmeni asla kabul etmeyecek." dedi.

13 Şubat 2018 Salı 11:10
'İsrail ile hiçbir anlaşma yapmadık, rızamız olmadan...'

Türkiye ve Afrika Birliğinin İstanbul'da ortaklaşa düzenlediği "Türkiye-Afrika 2. Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı" kapsamında İstanbul'a gelen Nduhungirehe, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Nduhungirehe, "Ortak uygulama planını gözden geçirmek için İstanbul'a geldik. Gelecek yıl, 2019'da bir zirve (Türkiye-Afrika Zirvesi) yapacağız. Umarız sahip olduğumuz ortaklığı güçlendirmek için bazı zorlukları gözden geçirerek ele alacağız." diye konuştu.

Konferans kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirten Nduhungirehe, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Afrika Birliği-Türkiye ortaklığına yönelik çok yönlü iş birliğinin ele alındığını anlattı.

Nduhungirehe, Türkiye ve Ruanda'nın iyi ilişkilere sahip olduğunun altını çizerek iki ülkenin ticaret ve eğitim başta olmak üzere birçok konuda iş birliği yaptığının ifade etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde ticaretin öneme dikkati çekerek Türk iş adamlarına ülkesinde yatırım yapması çağrısında bulunan Nduhungirehe, Ruanda'ya ön vize başvurusu yapılmadan gidilebileceğini ve istisnasız bütün dünya vatandaşların ülkeye vardıklarında vize alabileceğini söyledi.

"RUANDA KENDİ RIZASI DIŞINDA SINIR DIŞI EDİLENLERİ KABUL ETMEYECEK"

Nduhungirehe, İsrail ile Afrikalı sığınmacıların Ruanda'ya kabul edilmesini öngören gizli bir anlaşma yapıldığı iddialarına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek ülkesinin, Libya'da zor durumdaki Afrikalı göçmenlere kapılarını açma konusundaki isteğini dile getirdiğini hatırlattı.

Ruandalı Bakan, "Bu insanlar Libya'da köleydi ve biz bunu tolere edemeyiz. Bu yüzden, biz Ruanda'ya gelmeye istekli bu kişilere, onları alacağımızı söyledik." dedi.

Göçmenler konusunda İsrail ile Ruanda arasında gizli anlaşma yapıldığı iddialarına ilişkin Nduhungirehe, iki ülke arasında herhangi bir anlaşmanın yapılmadığının altını çizdi.

Olivier Nduhungirehe, "İsrail ile hiçbir anlaşma yapmadık. Ruanda, kendi rızası dışında sınır dışı edilen herhangi bir göçmeni asla kabul etmeyecek. Biz, Ruanda'ya sadece kendi rızasıyla gelmek isteyenleri alacağız, kendi rızaları dışında sınır dışı edilenleri değil." diye konuştu.

"Her ülkenin göçmenlik konusunda kendine özgü politikası var. Ruanda olarak biz şuna inanıyoruz ki herhangi bir göçmenle ilgili uluslararası insan hakları ve insani hukuk göz önünde bulundurulmalı." diyen Nduhungirehe, açlık, çatışma ve siyasi istikrarsızlık gibi çeşitli nedenlerle ülkesini terk eden göçmenlere ilişkin uluslararası hukuk kurallarının var olduğunu ve herkesin bu kurallara saygı duyması gerektiğini vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen kasım ayında Afrikalı sığınmacılar meselesini sona erdirmek amacıyla İsrail'de bulunan 40 bin Afrikalıyı sınır dışı etme şeklinde yeni bir plan başlattıklarını duyurmuştu. Haaretz gazetesi, İsrail’in her sığınmacı için Ruanda'ya 5 bin dolar, ülkeden ayrılan her kişiye ise 3 bin 500 dolar ödeyeceğini yazmıştı.

Karara tepki gösteren uluslararası insan hakları kuruluşları, İsrail'in ülkesine sığınan Afrikalıları göçe zorlama kararının "uluslararası sözleşmelerin ihlali" anlamı taşıdığını belirtmişti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 11:10
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