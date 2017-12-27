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İsrail ile Fransa arasında kriz çıkaracak yayın! 'İsrail gerçek olmayan...'

Fransız çocuk dergisi Youpi, İsrail ve Kuzey Kore'yi "gerçek olmayan ülkeler" olarak tanıttı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 12:20
İsrail ile Fransa arasında kriz çıkaracak yayın! 'İsrail gerçek olmayan...'

Fransa ve Belçika’da satışa sunulan 5-8 yaş çocuk dergisi Youpi’nin eki olan ülke tanıtım kartlarında İsrail ve Kuzey Kore “gerçek olmayan devletlerdendir” şeklinde tanıtıldı.

"İsrail gerçek olmayan devletlerden biridir"

Derginin haber editörü Bertrand Fichou “hata”dan dolayı özür diledi ve İsrail’in meşruluğunu sorgulama niyetinde olmadıklarını açıkladı.

Haber7'nin haberine göre, Fransız Yahudi toplumunun talebi üstüne derginin Ocak sayısı satıştan çekildi.

 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 12:20
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Halit ülkerHalit ülker39 dk önce
    Doğru yapmış bizim yahudi siyonist kafalarda anlasa bari
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 48 dk önce
    Çok Doğru Tanıtmışlar. İsrail, Bir İşgalcidir. Ve Aslında Yoktur. Filistin, Filistinlilerindir, Defol İsrail.
  • Yusuf Yusuf 1 sa önce
    Bu haber Abdurrahman Dilipak hocanin bugunku yazisini teyid ediyor.
  • MeteMete1 sa önce
    Ocak sayısı iptal...SiyonİT ile yahudiyi ayırmak lazım diye arada aklımdan geçirirken (siyonİTe söven,Yahudileri de gördüğümde ) sonra bir bakıyorum İTrailsözkonusu oluncahepsi aynı domuzun yavrusu çıkıyor...

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