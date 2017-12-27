İsrail ile Fransa arasında kriz çıkaracak yayın! 'İsrail gerçek olmayan...'

Fransa ve Belçika’da satışa sunulan 5-8 yaş çocuk dergisi Youpi’nin eki olan ülke tanıtım kartlarında İsrail ve Kuzey Kore “gerçek olmayan devletlerdendir” şeklinde tanıtıldı.

"İsrail gerçek olmayan devletlerden biridir"

Derginin haber editörü Bertrand Fichou “hata”dan dolayı özür diledi ve İsrail’in meşruluğunu sorgulama niyetinde olmadıklarını açıkladı.

Haber7'nin haberine göre, Fransız Yahudi toplumunun talebi üstüne derginin Ocak sayısı satıştan çekildi.