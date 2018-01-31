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İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki

İsrail’de 1 pilotun öldüğü, birinin ağır yaralandığı helikopter helikopter kazasının sebebinin, manevra kolunu kuran personelin İngilizce bilgisinin yeterli seviyede olmaması sebebiyle kurulum talimatlarını anlamamasından kaynaklandığı açıklandı.

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:23
İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 1 pilotun ölümü bir diğerinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan helikopter kazasının, yeteri kadar eğitilmeyen teknik personel hatasından kaynaklandığı açıklandı.

Yapılan incelemenin sonucunda helikopterin manevra kolunun doğru şekilde kurulmadığı anlaşıldı. Kullanıldığı 6 aylık süre içinde helikopterin manevra kolu zaman içinde gevşedi. Manevra kolu yerinden sökülünce helikopter kontrolden çıkıp sola keskin dönüş yaptıktan sonra yere çakıldı.

Albay Yoav’ın kazayla ilgili yapmış olduğu açıklamaya göre dünyada bu aynı sebeple bir helikopter kazası yaşanmamış. Yoav, “Kazanın sebebini bulmak, durumun dünyada bir benzerinin yaşanmamış olması yüzünden çok uzun zaman aldı.” dedi.

Haber 7

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 15:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • İbrahim YÜCELİbrahim YÜCEL54 dk önce
    Ulan daha askerinizi eğitmeyi beceremiyorsunuz birde başka ülkelerin topraklarına göz dikiyorsunuz!
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