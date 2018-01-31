İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında 1 pilotun ölümü bir diğerinin de ağır yaralanmasıyla sonuçlanan helikopter kazasının, yeteri kadar eğitilmeyen teknik personel hatasından kaynaklandığı açıklandı.

Yapılan incelemenin sonucunda helikopterin manevra kolunun doğru şekilde kurulmadığı anlaşıldı. Kullanıldığı 6 aylık süre içinde helikopterin manevra kolu zaman içinde gevşedi. Manevra kolu yerinden sökülünce helikopter kontrolden çıkıp sola keskin dönüş yaptıktan sonra yere çakıldı.

Albay Yoav’ın kazayla ilgili yapmış olduğu açıklamaya göre dünyada bu aynı sebeple bir helikopter kazası yaşanmamış. Yoav, “Kazanın sebebini bulmak, durumun dünyada bir benzerinin yaşanmamış olması yüzünden çok uzun zaman aldı.” dedi.

Haber 7