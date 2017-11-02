İsrail güçleri Suriye'de bir fabrikayı vurdu

İsrail hava saldırısının orduya ait bir bakır fabrikasını hedef aldığı belirtildi. Suriye'nin İsrail uçaklarına hava savunma bataryaları ve karadan havaya atılan füzeyle karşılık verdiği bildirildi.



İsrail ordusu konu hakkında açıklama yapmayı reddederken, İsrail basını uçakların isabet almadığını duyurdu.



İsrail Suriye iç savaşı başladıktan sonra zaman zaman Suriye ordusu ve Hizbullah'a ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.