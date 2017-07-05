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İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldı.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:00
İsrail güçleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldığı, Kalendiya Mülteci Kampı'nda ise 1 İsrail askerinin elindeki ses bombasının patlaması sonucu yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerlerinin kendilerine tepki gösteren Filistinli gençleri dağıtmaya çalıştığı sırada 1 askerin elindeki ses bombasının patlaması sonucu yaralandığı kaydedildi.

Söz konusu baskında 3 Filistinlinin gözaltına aldığı, yaralı askerin ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli kent ve beldelerinde düzenlediği baskınlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 16 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:00
  1. İsrail
  2. Batı Şeria
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