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'İsrail gerçek bir ülke değil' diyen Fransız dergi toplatıldı

Fransa'da yayınlanan çocuk dergisi Youpi'nin Ocak sayısı, 'İsrail'in bazı ülkeler tarafından gerçek bir ülke olarak görülmediği' ifadesine gelen itiraz üzerine toplatıldı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 09:56
'İsrail gerçek bir ülke değil' diyen Fransız dergi toplatıldı

5 ila 8 yaş arası çocuklara hitap eden dergide yer alan oyun kartlarının birinde, İsrail'in gerçek bir ülke olmadığı sözleri yer alıyordu. 

Derginin Ocak sayısında dünya haritasının bulunduğu sayfada dünya ülkeleri tanıtılırken, "Dünyadaki 197 ülkeye devlet denir. Fransa, Almanya, Cezayir gibi. Dünyada 197 ülkeden daha fazla ülke var. Ancak tüm dünya bu ülkeleri (örneğin İsrail ve Kuzey Kore gibi) gerçek ülke olarak görmüyor."ifadeleri yer aldı. Derginin imtiyaz sahibi Bayard Grubu, derginin Ocak sayısının bayilerden çekileceğini söyledi.

BÜYÜKELÇİ'DEN ŞOK AÇIKLAMA

İsrail'in Fransa büyükelçisi Aliza Bin Noun da bu duruma tepki göstererek, "Çocuklara bu yalanların düşündürülmesi şok edici! Siyonizmi cesaretlendiren bu tarz konuşma, semitizm karşıtlığından ayrılamaz" diye tweet attı ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da etiketledi. 

AFP'ye konuşan Bayard Grubu'nun Başkanı Pascal Ruffenach, bir hata yapıldığını belirterek, "İsrail'in varlığı ile ilgili en ufak bir tartışmaya girmek istemiyoruz" dedi. 

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 09:56
  1. Fransa
  2. İsrail
  3. dergi
  4. toplatıldı
  • ZekiZeki1 sa önce
    BENCEDE AVRUPA BİLE İSRAİLİN DEVLET OLDUĞUNU KABUL ETMİYOR AMA KOCAOĞLANLAR YÜZÜNDEN HI DİYOR.

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