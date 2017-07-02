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İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor

Mısır ve Suudi Arabistan arasında yeniden belirlenen Kızıldeniz sınırı ile ilgili anlaşmanın ardından Suudi Arabistan iki ada kazandı. Buna karşın İsrail'in adımı ise Gazze'yi haritan silmek...

02 Temmuz 2017 Pazar 01:11
İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor

YENİAKİT.COM.TR - Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz’de yer alan Sanafir ve Tiran adalarının iki ülke arasında belirlenen yeni deniz sınırı anlaşması çerçevesinde Suudi Arabistan sınırları içinde yer aldığı bildirildi.

Açıklamanın ardından İsrail medyası gizli yürütülen bir projeyi açığa çıkardı, projeye göre İsrail Süveyş Kanalı'na alternatif 1 kanal kazmayı planlıyor.

İsrail bu yolla hem stratejik bir deniz yolu hemde Gazze'yi ortadan kaldırmayı amaçlıyor. 

Keza projede yayınlanan haritaya göre, kanalın açılacağı güzergah Gazze'nin tam ortasından geçiyor. 

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 01:11
  1. Kızıldeniz
  2. Suudi Arabistan
  3. İsrail Süveyş
  4. İsrail medyası
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