İsrail, Gazze'yi haritadan silmeyi düşünüyor

YENİAKİT.COM.TR - Mısır Bakanlar Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Kızıldeniz’de yer alan Sanafir ve Tiran adalarının iki ülke arasında belirlenen yeni deniz sınırı anlaşması çerçevesinde Suudi Arabistan sınırları içinde yer aldığı bildirildi.

Açıklamanın ardından İsrail medyası gizli yürütülen bir projeyi açığa çıkardı, projeye göre İsrail Süveyş Kanalı'na alternatif 1 kanal kazmayı planlıyor.

İsrail bu yolla hem stratejik bir deniz yolu hemde Gazze'yi ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Keza projede yayınlanan haritaya göre, kanalın açılacağı güzergah Gazze'nin tam ortasından geçiyor.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr