İsrail Gazze sınırında bir tüneli havaya uçurdu

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ni çevreleyen güvenlik duvarınına yakınlarında bulunan bir tüneli patlatması sonucu en az 8 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, patlamada 12 kişinin de yaralandığını ifade etti. Kurtarma çalışmaları sırasında hayatını kaybeden dört kişinin Kudüs Tugayları üyesi olduğu belirtildi

Hamas Sözcüsü Fevzi Barhoum Filistinli vatandaşların haklarını savunmaya devam edeceklerini söyledi:

‘‘Halkımızı ve kutsal topraklarımızı korumaya devam edeceğiz. Bunun garantisini şimdiden verebilirim.”

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise söz konusu olaydan dolayı Hamas’ı sorumlu tuttu:

“Daha önce de defalarca söylediğim üzere yeraltında açılan tünellere karşı çok gelişmiş bir teknoloji kullanıyoruz. Bugün bir tüneli belirledik ve yok ettik. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Kendi toprakları dışında yeraltında bulunan insanların bizim egemenliğimize zarar verme girişimlerinin hepsinden Hamas sorumludur. İsrail sınırlarını korumaya devam edeceğiz.”

Hamas 2007 yılında yapılan seçimleri kazanarak Gazze’nin yönetimini El Fetih’ten devraldı. İsrail bu tarihten beri şehri abluka altında tutuyor.