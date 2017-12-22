İsrail gazetesinden tarihi itiraf: ABD beceremedi

Dün BM'de gerçekleşen oylama İslam alemi kadar dış dünyanın da ilgisini çekti. BM'nin el birliği ile dayatmaya son vererek aldığı bu tarihi sonuç İsrail basınında geniş yankı buldu.

O basın organlarından terörist İsrail hükümetine yakın olan Jerusalem Post gazetesi adeta takkeyi önüne koydu ve itirafta bulundu.

İSRAİL GAZETESİ İTİRAF ETTİ

İsrail'in en büyük yazılı yayın kuruluşlarından olan Jerusalem Post gazetesi, bugün normal bir manşet ile çıktı. 128 oya karşı alınan yenilgiyi açıklayan gazetenin bir haberi ise oldukça dikkat çekici hatta itiraf niteliğindeydi.

ABD DOLARI OYLARI SATIN ALAMADI

Gazetenin önünde yer alan "ABD doları Kudüs oylarını satın alamadı" başlıklı haberde, Trump'ın Araplar ve ortaklarına yönelik dolar üzerine dayanan müttefikliğine değinilirken, bu ortaklığın diğer ülkelerin Kudüs kararını etkilemeyi beceremediğine değinildi.