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İsrail gazetesinden tarihi itiraf: ABD beceremedi

BM'de ABD ve İsrail'in terör ittifakının tarihi bir yenilgi almasından sonra, İsrail'in en önemli yayın organlarından biri önemli bir itirafta bulundu.

22 Aralık 2017 Cuma 12:30
İsrail gazetesinden tarihi itiraf: ABD beceremedi

Dün BM'de gerçekleşen oylama İslam alemi kadar dış dünyanın da ilgisini çekti. BM'nin el birliği ile dayatmaya son vererek aldığı bu tarihi sonuç İsrail basınında geniş yankı buldu.

O basın organlarından terörist İsrail hükümetine yakın olan Jerusalem Post gazetesi adeta takkeyi önüne koydu ve itirafta bulundu.

İSRAİL GAZETESİ İTİRAF ETTİ

İsrail'in en büyük yazılı yayın kuruluşlarından olan Jerusalem Post gazetesi, bugün normal bir manşet ile çıktı. 128 oya karşı alınan yenilgiyi açıklayan gazetenin bir haberi ise oldukça dikkat çekici hatta itiraf niteliğindeydi.

ABD DOLARI OYLARI SATIN ALAMADI

Gazetenin önünde yer alan "ABD doları Kudüs oylarını satın alamadı" başlıklı haberde, Trump'ın Araplar ve ortaklarına yönelik dolar üzerine dayanan müttefikliğine değinilirken, bu ortaklığın diğer ülkelerin Kudüs kararını etkilemeyi beceremediğine değinildi.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 12:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • abdoabdo1 gün önce
    iki pislik yahudi yanyana turpla nedenyahu
  • MuratMurat1 gün önce
    ADAM SANA KARDESINI OLDURTUYOR RESMEN SEN HALA ISI YARAMADI DIYE HABER YAPIYOSUN
  • IkraIkra1 gün önce
    Ah o yemendir..suyu cemendir....muslumanlar savasiyor..muslumanhalk öluyor..sorsan hepsi sehit. Biri mezhepci,biri abd israil,kuklasi..halbuki abd ve israil silah satmak icin can atiyor,ölen musluman icin gobek atiyor..
  • Kara muratKara murat1 gün önce
    Allahin izni ile tuzaklarinizda bogulacaksiniz ey siyonistler
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